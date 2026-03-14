Све више парова води борбу за потомство

Аутор:Теодора Бјелогрлић
14.03.2026
20:55
Коментари:0
Ово је Требињка која се ухватила у коштац са својом личном борбом за потомство, али и са табуима који и данас прате тему стерилитета. Данас је Снежана Мисита мајка тринаестогодишњих близанаца и жена која је изградила Удружење "Бебе" које 16 година несебично помаже паровима који пролазе кроз исту борбу. О проблему стерилитета на југу некада се стидљиво говорило, каже Мисита, сада је ситуација боља.
"Сада стварно није табу тема. И жао ми је што постоји тај проблем и сви остали проблеми. Али срећи смо кад већ проблем постоји да се парови јављају активно у наше Удружење али и у Дом здравља. Некако смо разбили табуе, разумијевањем, јер у Удружењу постоје људи који су прошли тај проблем или пролазе", рекла је Снежана Мисита, предсједник Удружења "Бебе" Требиње.
А са проблемом стерилитета, на југу Српске, бори се све више младих парова, потврђују нам то у требињском Дому здравља.
"Сматра се да неких 20% парова има тај проблем, гдје је изједначен проблем и мушког и женског стерилитета. Парови могу доста код нас да обаве припремих процедура и дијагностичких метода и онда са тим налазима шаљемо у референтне установе највише у Медико С", рекла је Лилиен Ковач, спец. гинекологије и акушерства у Дому здравља Требиње.
Како би паровима олакшали овај пут, у сарадњи са Удружењем „Бебе“, на југ Српске стигао је тим медицинских стручњака. Паровима су дали савјете, урадили бесплатне прегледе и консултације, али и пружили психолошку помоћ и подршку.
"Парови могу у својим градовима да ураде већину налаза и да по доласку у Бањалуку практично већ буду дијагностички обрађени. Лакше је и њима са финансијске стране и путовања, лакше је и нама, када имамо пар који је у потпуности обрађен", рекла је Теа Матијевић, спец. гинекологије и акушерства клиника Медико С.
"Генерално жене лакше прихватају, а мушкарци теже јер то изједначавају са потенцијом. Овде је дошло доста парова и јесте теже, али уз рад у коначници они прихвате", рекла је Сања Лукач, психолог клиника Медико С.
Након ових консултација, парови добијају комплетну анализу, а према процјени љекара, могу да аплицирају за вантјелесну оплодњу. Један покушај кошта између шест и двадесет хиљада марака. Фонд здравственог осигурања Републике Српске финансира три покушаја вантјелесне оплодње, док град Требиње помаже један.
