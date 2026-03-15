Колико корака дневно нам је потребно за здравији живот?

АТВ

15.03.2026

17:27

Ако ходате да бисте побољшали своје здравље, можда нећете морати да идете толико далеко колико се до сада мислило.

Нова студија сугерише да је ходање од 7.000 корака дневно повезано са значајно мањим ризиком од стања попут срчаних болести, дијабетеса, деменције и депресије. То је много мање од циља од 10.000 корака дневно ко чему су раније говорило.

- Десет хиљада корака је увијек био произвољан број - каже виши аутор студије, др Кетрин Овен, са Универзитета у Сиднеју у Аустралији.

- Настао је у Јапану као дио маркетиншке кампање која је претходила Олимпијским играма у Токију, гдје су изабрали 10.000 корака. Било је привлачно и незаборавно, и заиста се задржало.

Шта каже истраживање?

Да би видјели да ли људима заиста треба 10.000 корака да би побољшали своје здравље, др Овен и његове колеге су испитали податке из 57 студија које су обухватиле више од 160.000 одраслих како би процјенили везе између дневног броја корака и широког спектра здравствених исхода.

У поређењу са 2.000 корака дневно, прелазак 7.000 корака био је повезан са 47% мањим ризиком од преране смрти од свих узрока, према налазима објављеним у часопису The Lancet Public Health. Студија је такође пронашла неколико других здравствених користи од 7.000 корака дневно у поређењу са 2.000 корака.

Колико је времена потребно да се пређе 7.000 корака дневно?

Да би се добили ови резултати, можда је потребно нешто више од сат времена ходања дневно, каже др Кит Бар, професор физиологије вјежбања на Универзитету Калифорнија Дејвис, преносе Новости Магазин.

- Просјечна особа пређе око 100 корака у минути. Стога, ходање од укупно само 70 минута би вам обезбиједило потребну количину.

