Италијанска влада разматра повратак нуклеарној енергији након 40 година

Извор:

СРНА

15.03.2026

16:42

Đorđa Meloni Italija premijerka
Фото: Танјуг/АП

Влада премијерке Италије Ђорђе Мелони разматра планове за поновно покретање нуклеарне енергије у Италији, готово четири деценије након гашења посљедњег реактора, како би смањила високе цијене енергената и ојачала посусталу економију, сазнаје данас Блумберг од упућених извора.

Ђорђа Мелони годинама представља нуклеарну енергију као једно од могућих рјешења за италијанску економију, а њена влада сада разматра конкретне кораке за оживљавање технологије која је у тој земљи забрањена, навели су извори.

Готово 40 година након што је Италија угасила посљедњи нуклеарни реактор, и 15 година послије неуспјелог покушаја да се та одлука преокрене, тим премијерке консултује стручњаке и води разговоре о начинима за поновно покретање производње нуклеарне енергије, наводе извори упућени у планове.

Према тим наводима, италијански званичници путовали су у Канаду како би размотрили технолошка рјешења, а разговарали су и са француским званичницима о искуствима њихове нуклеарне индустрије.

Италијанске енергетске компаније основале су и компанију за истраживање и развој у области нуклеарне енергије "Нуклиталија", која треба да процијени да ли је атомска енергија економски исплатива у тој земљи.

Према наводима извора, француска нуклеарна технологија могла би добро да се уклопи са италијанским компанијама које већ послују у том сектору, пренио је Танјуг.

Прошле године италијанска влада усвојила је нови правни оквир за поновно увођење нуклеарне енергије, чиме су постављени темељи за израду националног стратешког плана до 2027. године.

Тај потез представља први конкретан корак ка укидању забране из 1987. године, која је готово била поништена 2011, прије него што је нуклеарна катастрофа у Фукушими зауставила иницијативу.

