Додик Орбану честитао национални дан: Српска Мађарску доживљава као посљедње острво мира

СРНА

15.03.2026

16:38

Милорад Додик
Милорад Додик честитао је данас премијеру Мађарске Виктору Орбану Национални дан, којим се 15. марта обиљежава почетак револуције за ослобођење мађарског народа од хабзбуршке власти.

Додик је истакао да је значај револуције, започете 15. марта 1848. године, утолико већи што је мађарски народ за своју слободу стао насупрот много јачем и бројнијем непријатељу.

- Историја се понавља. Како пролазе године, свједоци смо да важне празнике дочекујемо у све сложенијим околностима. Ратови, кризе, угрожена безбједност - постале су ново лице Европе и Европске уније - нагласио је Додик у честитки.

Додик је истакао да српски народ и институције Републике Српске, Мађарску под Орбановим вођством, доживљавају као посљедње острво мира и хришћанских слобода, разума и лидерске снаге и храбрости.

- С тим у вези, искрено се надам, драги пријатељу, да ћу ти за мјесец дана, са радошћу, честитати и побједу на изборима - поручио је Додик.

Додик је нагласио да су избори у Мађарској, планирани за 12. април ове године, историјски и више су од парламентарних избора.

- Чврсто вјерујем да се у априлу, управо у Мађарској, одређује будућност ЕУ, цијеле Европе, а посебно региона којем припада Република Српска. Уздамо се у мудрост мађарског народа, и отпорност Ваше партије на нападе - навео је Додик.

Додик је изразио увјерење да ће мађарски народ опет изабрати патриотску владу, са Орбаном и Фидесом на челу.

- Сигуран сам да ће и српски народ са правом гласа у Мађарској, такође гласати на исти начин - истакао је Додик.

Милорад Додик

Виктор Орбан

Мађарска

