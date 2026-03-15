Logo
Large banner

Најпознатији српски змијоловац ухватио монструма капиталца

Аутор:

АТВ

15.03.2026

16:15

Коментари:

0
Владица уловио змију капиталца
Фото: Screenshot

Најпознатији српски змијоловац Владица Станковић из Владичиног Хана, како је почело сунчано и топлије вријеме, не престаје да на друштвеним мрежама дијели узбудљиве "улове" змија широм Србије.

Посљедњу такву акцију имао је у селу Доњи Ранутовац код Врања гдје је ухватио правог капиталца дугог чак метар и по.

На видео снимку који је поставио на Инстаграму, види се како се храбри Владица, попут правог суперхероја, баца на под у дворишту једне породице, па из помоћног објеката, завучену у цијеви и добро наједену, извлачи огромну змију.

Владица уловио огромну змију
"Ово је прави капиталац. По слободној процјени рекао бих да је дуга чак метар и осамдесет центиметара. Дуго је била овдје", прича на снимку видно срећан Владица након најновијег улова.

Газдарица преплашена

У позадини, односно, иза камере, све вријеме је била и газдарица куће у којој се змијурина завукла, а која све вријеме преплашено снима неустрашивог Владицу и говори како не може да вјерује да је поред њих све вријеме била оволика звијер.

"Сигурно је у том помоћном објекту била 5 година", чује се преплашена жена у позадини.

Судећи по снимку, чини се да се ради о врсти змије која није отровна, а коју ће сада, након што ју је филмски ухватио, велики љубитељ змија, Владица да, како је и сам рекао, безбједно врати у природу гдје и припада, пише "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Змија

Владица Станковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пас кангал

Србија

Пас ушетао у двориште и крвнички шчепао дијете (4) за ногу

4 ч

1
Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

Србија

Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

11 ч

0
Уклоњени ћирилични натписи на Косову

Србија

Шта Србима на КиМ доноси примјена Закона о странцима

1 д

0
Стиже помоћ за пензионере са најнижим примањима

Србија

Стиже помоћ за пензионере са најнижим примањима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

51

Испробајте ове трикове професионалних кувара и риба вам се више никада неће лијепити за таву

18

38

Нападнута америчка војна база у Багдаду

18

33

Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

18

19

Српској пјевачици отказала страна тијела

18

17

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner