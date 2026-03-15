Најпознатији српски змијоловац ухватио монструма капиталца

15.03.2026
16:15
Најпознатији српски змијоловац Владица Станковић из Владичиног Хана, како је почело сунчано и топлије вријеме, не престаје да на друштвеним мрежама дијели узбудљиве "улове" змија широм Србије.
Посљедњу такву акцију имао је у селу Доњи Ранутовац код Врања гдје је ухватио правог капиталца дугог чак метар и по.
На видео снимку који је поставио на Инстаграму, види се како се храбри Владица, попут правог суперхероја, баца на под у дворишту једне породице, па из помоћног објеката, завучену у цијеви и добро наједену, извлачи огромну змију.
"Ово је прави капиталац. По слободној процјени рекао бих да је дуга чак метар и осамдесет центиметара. Дуго је била овдје", прича на снимку видно срећан Владица након најновијег улова.
У позадини, односно, иза камере, све вријеме је била и газдарица куће у којој се змијурина завукла, а која све вријеме преплашено снима неустрашивог Владицу и говори како не може да вјерује да је поред њих све вријеме била оволика звијер.
"Сигурно је у том помоћном објекту била 5 година", чује се преплашена жена у позадини.
Судећи по снимку, чини се да се ради о врсти змије која није отровна, а коју ће сада, након што ју је филмски ухватио, велики љубитељ змија, Владица да, како је и сам рекао, безбједно врати у природу гдје и припада, пише "Телеграф".
