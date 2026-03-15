Позната пјевачица проговорила о тешком одрастању: ''Нисам имала шта да обучем''

15.03.2026

Гоца Божиновска важи за једну од најпознатијих домаћих пјевачица, али њен пут до успјеха био је пун препрека.

Пјевачица је открила да јој се отац противио одлуци да се бави музиком и желио је да заврши школу и запосли се у струци.

“Када сам завршила средњу школу, мој тата је очекивао да упишем факултет, нека чуда, хтио је да ме запосли. Ја сам добила тај посао и почела сам да радим. Послије неког времена сам почела да плачем, јер нисам жељела тај посао да радим, хтјела сам само да пјевам. Много времена је прошло док он није прихватио позив који сам ја одабрала”, испричала је једном приликом за медије.

Од малих ногу радила је за парче хљеба, а искуства из дјетињства научила су је сналажљивости и упорности.

“Овдје смо састављали крај с крајем! Носила сам ствари које су ми комшије поклањале, нисам имала шта да обучем. Прије подне сам ишла у школу, а по подне сам радила код неког и, кад ми дају парче хљеба и премажу кајмак, ја хоћу да цркнем од среће! Током зиме смо јели кромпир који тати дају када надничи, вјерујте ми да не могу да видим кромпир сада, смучио ми се. Зато данас могу да преживим с милионима, али и са једним динаром јер сам навикла на све”, рекла је пјевачица, преноси Телеграф.

