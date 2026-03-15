Чопор паса заклао више од 20 оваца

АТВ

15.03.2026

13:59

Чопор паса заклао више од 20 оваца
Фото: Pixabay

У селу Оровац код Требиње, чопор паса напао је стадо оваца и том приликом заклао више од 20, а потпуну катастрофу по домаћина спријечио је комшија који је успио отјерати крволочне животиње.

Напад се, како је домаћин испричао за портал Директ, догодио у суботу, 14. марта у раним јутарњим часовима.

"Све се догодило око пет часова ујутру. Сигурно имамо 24 овце заклане, а питање је колико их је још накланих. Има и доста повријеђених", рекао је он за Директ.

Рекао је да су стадо напала три пса.

"У тренутку напада у стаду се налазило између 350 и 400 оваца. Катастрофа је шта су направили", навео је он.

За сада није познато о каквим се псима ради нити одакле су дошли, јер се, према ријечима домаћина, раније нису појављивали у том селу.

