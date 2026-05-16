Дејан Драгојевић се жени! Донио одлуку, па открио планове за будућност

АТВ
16.05.2026 20:37

Дејан Драгојевић
Фото: Youtube/Dejan Dragojevic

Побједник ријалитија "Задруга 5", Дејан Драгојевић, гостујући у емисији "Магазин Ин" код Сање Маринковић, открио је да планира да стане на луди камен.

Драгојевић је изненадио све присутне својим несвакидашњим ставом о браку, истакавши да жели у потпуности да растерети своју будућу супругу свих пословних обавеза.

Шта се мушкарцима више прашта? - упитала га је прво водитељка.

- Превара. Мушкарац увијек лакше прође, а жена добије осуду. Жена се гледа као цвијет, а не иде да га свако дира - рекао је Дејан, а онда открио какви су му планови за будућност:

- Треба да се женим, посао ће ми бити да будем муж. Планирам да се оженим, дуго сам у вези. Ја сам рекао да ћу да повијем леђа да жена не мора ништа да ради. Она је професионални шминкер. Ја сам за то да жена не треба да ради ништа - причао је Драгојевић.

"Ја бих волио да се остварим као отац"

Подсјетимо, Дејан Драгојевић, побједник "Задруге 5", већ неко време забавља се са Јованом Стојановић, крај које је пронашао срећу након раскида са Александром Николић. Њих двоје посвећени су заједничком приватном бизнису, али планирају и заједничко потомство.

Дејан је гостујући у емисији "Питам за друга" навео да Јована и он раде на принови. Он је истакао и да цијела породица Драгојевић брине о дјетету његовог брата Давида, који се недавно остварио у улози оца.

- Ми смо сви размазили бебу, али ја сам мало плашљив и чекам да мало порасте да ја могу да шетам с њим и да се играм за једно годину и по дана. Дијете нас је много обрадовало, мислим да ће бити најсрећније дијете и највољеније. Ја бих волио да се остварим као отац и увијек кажем Јовани: ''Спреми се, скидај гаће кад дођем, па уколико се залијепи супер'', али Бог даје дјецу. Најгоре је кад гађаш плодне дане, али не иде - испричао је Дејан Драгојевић кроз смијех у поменутој емисији.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

