Позлило жени Слобе Васића, пјевач на психијатрији

Пјевач Слоба Васић данас је пребачен у психијатријску установу "Др Лаза Лазаревић". Како пишу српски медији, он ће тамо остати данас, а његовој супрузи Јелени се слошило па јој је хитно указана медицинска помоћ.
Наиме, Слоба Васић се првобитно јавио у Ургентни центар, али је због озбиљности стања одмах пребачен на Војномедицинску академију (ВМА). Разлог пријема на ВМА био је подвргавање процесу испирања и потпуног отрежњења.
Како пише Блиц, његовој жени се тамо слошило, доктори су одмах реаговали и прикључили су је на инфузију, након чега је пуштена.
Испред установе "Лаза Лазаревић" новинари су затекли Јелену Васић која је била видно утучена. Она је одлазила са кесама у рукама, видно сломљена.
