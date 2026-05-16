Слоба Васић избачен из авиона на београдском аеродрому?

Пјевач Слоба Васић јуче је избачен из авиона на београдском аеродрому Никола Тесла.

Наиме, пјевач је због неартикулисаног понашања под дејством алкохола уклоњен са лета за Цирих гдје је требало синоћ да има наступ.

Такође, због пјевачевог понашања у алкохолисаном стању реаговао је капетан авиона и наредио да пјевач буде избачен због неартикулисаног понашања под дејством алкохола.

Обезбјеђење аеродрома дошло је и извело га је из авиона, а онда и спровело до излаза из зграде, пише Пинк рс.

Пјевач је само спустио слушалицу

Телеграф је контактирао пјевача који се, како наводе, једва јавио на телефон.

Како пише овај портал, након што су му поставили питање, пјевач је само спустио слушалицу.

Подсјетимо, Слоба Васић се већ неко вријеме бори са анксиозношћу, а због претрпљеног стреса пјевач је недавно хитно хоспитализован.

- Слоба се већ дуже вријеме бори са анксиозношћу. Мислио је да је тај период иза њега, али је у посљедњих неколико дана, услед појачаног стреса и исцрпљености, дошло до наглог погоршања стања. У једном тренутку је изгубио свијест, након чега је хоспитализован - рекао је тада извор близак певачу и додао:

- Стање је стабилно и задржаће се неколико дана како би се терапија и опоравак у потпуности стабилизовали. Важно је нагласити да није ријеч ни о чему другом, већ искључиво о здравственом проблему везаном за анксиозност. Овим путем молимо за разумевање и мало приватности, како би се могао у миру опоравити. Када буде спреман за лично оглашавање, благовремено ће се он свакако огласити.

