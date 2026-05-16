Провјерите новчаник: Међу кованицама можда имате новчић вриједан хиљаде евра

16.05.2026 14:08

Фото: Pexels/Carlos Pernalete Tua

Готово сви ми свакодневно држимо у рукама евро новчиће, не размишљајући превише о дизајну и историји угравираној на њима. Међутим, управо у тим детаљима крије се потенцијална вриједност која далеко превазилази ону одштампану на самом новчићу.

Вриједност новчића на нумизматичком тржишту одређује неколико кључних фактора: његова ријеткост, тј. тираж у коме је искован, потражња колекционара, стање очуваности и могуће грешке направљене током производње.

О којим се новчићима ради?

Најчешће су то комеморативни новчићи који се издају у строго ограниченим серијама, а они који потичу из мањих земаља Еврозоне, попут Монака, Ватикана, Сан Марина или Андоре, су на посебној цијени, јер се њихове серије штампају у знатно мањим тиражима од оних из великих земаља попут Њемачке или Француске.

Апсолутна звијезда међу колекционарима и рекордер по вриједности је комеморативни новчић од два евра из Монака, издат 2007. године у знак сјећања на 25. годишњицу смрти принцезе Грејс Кели.

Искован у само 20.001 комаду, овај новчић је постао свети грал нумизматике и његова вриједност на тржишту данас се креће између 1.500 и 2.500 евра, при чему неки добро очувани примјерци достижу знатно веће цијене.

Кнежевина Монако је позната по својим ексклузивним и малим кованицама, па још један изузетно вриједан примјерак потиче из 2015. године, када је издат новчић поводом 800. годишњице изградње прве тврђаве на стијени Монака. Са кованицом од само десет хиљада комада, његова вриједност се процјењује на до двије хиљаде евра.

Иако Монако предњачи по цијенама, и друге земље имају своја нумизматичка добра.

Новчићи из Ватикана такође постижу високе цијене, посебно они из ранијих година, који су цијењени због малих кованица и верских мотива. На примјер, ватикански новчић од два евра из 2004. године, издат поводом 75. годишњице оснивања државе Ватикана, може вриједети и до 250 евра због ковања од само 85.000 примјерака.

Слична је ситуација и са Сан Марином, чији је комеморативни новчић из 2005. године посвећен Галилеју Галилеју, а због ограничене производње вриједи и до 60 евра.

Међу траженим примјерцима је и фински новчић од два евра из 2004. године, издат поводом проширења Европске уније на десет нових чланица, који може вриједети око 50 евра.

Могуће и грешке у ковању

Поред ограничених издања, вриједност кованица може драматично да порасте и због грешака у ковању.

Један од најпознатијих примјера је литвански новчић од два евра из 2021. године.

Приближно пет стотина ових новчића је погрешно гравирано летонским натписом "ДИЕВС * СВĖТИ * ЛАТВИЈУ" (Боже благословио Летонију) на ивици. Ова грешка је подигла његову вриједност на скоро двије хиљаде евра.

Нису само новчићи од два евра вриједни. Италијански новчић од једног цента из 2002. године са погрешним мотивом – торинским Моле Антонелијана умјесто Кастел дел Монте – изузетно је риједак и може вриједети 2.500 евра или више. Такви примјери показују да се право благо заиста може сакрити у најмањем ситном новцу.

Шта тачно чини новчић вриједним?

Да бисте идентификовали потенцијално вриједан новчић, потребно је обратити пажњу на неколико кључних елемената. Први и најважнији фактор је кованица; што је мање примјерака исковане, новчић је ријеђи и траженији.

Информације о кованицама комеморативних кованица од 2 евра доступне су у нумизматичким каталозима и на специјализованим веб страницама. Затим, важна је земља поријекла, при чему новчићи из микродржава генерално постижу вишу цијену.

Стање новчића је кључно – новчићи који нису били у оптицају (тзв. "нециркулисано" стање) вриједе знатно више од оних са видљивим знацима употребе. Важно је напоменути да новчиће никада не треба чистити, јер то може оштетити њихову оригиналну патину и драстично смањити њихову вриједност.

Коначно, истинске и провјерљиве грешке у кованици могу повећати вриједност неколико пута, али њихову аутентичност треба да потврди стручњак. Ако сумњате да посједујете вриједан примјерак, најбоље је да потражите мишљење нумизматичке радње или овлашћеног процјенитеља, пише Пословни дневник.

