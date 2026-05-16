Да ли сте знали да је Пикасо имао 15 имена?

16.05.2026 12:32

Пабло Пикасо је при крштењу добио веома дугачко име са више личних и породичних имена, што је било уобичајено у шпанској традицији тог времена.

Његово пуно крштено име најчешће се наводи као:

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso

Када се преброје појединачна имена, често се каже да је имао 15 имена, мада зависи шта се тачно броји као засебно име.

Уметник је касније постао познат једноставно као Пабло Пикасо, користећи мајчино презиме Пикасо јер је било упечатљивије од Руиз.

