На овим мјестима има највише поскока: Како се "крије" најотровнија змија

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сићевачка и Јелашничка клисура код Ниша спадају међу подручја у Србији гдје је присуство поскока најбоље документовано.
Овим змијама највише одговарају каменита, сува и осунчана станишта, а управо такве услове пружају клисуре, стијене и топли терени овог краја.
Важно је знати да поскок не напада човјека без разлога, али боравак у природи увијек тражи додатан опрез. Зато на оваквим мјестима треба пажљиво гледати гдје стајете, гдје сједате и гдје спуштате руку.
Поскок је најотровнија и најопаснија змија у Србији и Европи. Има специфичан изглед и понашање, па га је релативно лако разликовати од других змија.
На самом врху њушке поскок има мали, мекани израстак (рог) по којем је јединствен и по чему је добио латински назив (ammodytes – пескописац/рогата змија). Нико друга змија код нас нема овај рог.
На леђима има јасну, тамну цик-цак шару. Женке су обично пепељастосиве или браонкасте, док су мужјаци свјетлосиви са контрастнијом, тамнијом шаром, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
15 ч0
Свијет
2 д0
Србија
5 д0
Србија
1 седм0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
23 ч0
Најновије
13
19
12
59
12
54
12
49
12
38
Тренутно на програму