На овим мјестима има највише поскока: Како се "крије" најотровнија змија

16.05.2026 11:07

Плес поскока
Сићевачка и Јелашничка клисура код Ниша спадају међу подручја у Србији гдје је присуство поскока најбоље документовано.

Овим змијама највише одговарају каменита, сува и осунчана станишта, а управо такве услове пружају клисуре, стијене и топли терени овог краја.

Поскок не напада човјека без разлога

Важно је знати да поскок не напада човјека без разлога, али боравак у природи увијек тражи додатан опрез. Зато на оваквим мјестима треба пажљиво гледати гдје стајете, гдје сједате и гдје спуштате руку.

Природа је прелијепа, али тражи поштовање

Поскок је најотровнија и најопаснија змија у Србији и Европи. Има специфичан изглед и понашање, па га је релативно лако разликовати од других змија.

На самом врху њушке поскок има мали, мекани израстак (рог) по којем је јединствен и по чему је добио латински назив (ammodytes – пескописац/рогата змија). Нико друга змија код нас нема овај рог.

На леђима има јасну, тамну цик-цак шару. Женке су обично пепељастосиве или браонкасте, док су мужјаци свјетлосиви са контрастнијом, тамнијом шаром, преноси Телеграф.

