Кардиохирург који је обавио 3.000 операција упозорио: "Овај доручак вам буквално уништава срце"

Многи и даље вјерују да су маслац, јаја и црвено месо највећи непријатељи срца. Међутим, један искусни кардиохирург тврди да прави проблем већ годинама стоји на полицама супермаркета под етикетама "фит", "лајт" и "здраво".
И оно што је најгоре, већина људи то једе за доручак скоро сваког дана.
Др Филип Овадија, кардиохирург који је обавио више од три хиљаде операција на отвореном срцу, упозорио је да ултрапрерађени угљени хидрати остављају озбиљне посљедице на крвне судове и срце.
Како тврди, довољно му је да током операције погледа стање артерија пацијента и одмах може да претпостави какву је исхрану годинама имао. Према његовим ријечима, највећи проблем нису само слаткиши и газирани сокови, већ храна коју људи често сматрају сасвим безазленом.
Ту спадају бијели хљеб, пецива, житарице за доручак, грицкалице, инстант овсене пахуљице, ароматизовани јогурти, воћни сокови, тјестенина и велики број индустријски пакованих производа који се рекламирају као "здрави".
Др Овадија објашњава да оваква храна изазива нагле скокове шећера и инсулина у крви, што временом доводи до хроничне упале организма и стварања опасних наслага у артеријама.
- Ова храна подстиче инсулинску резистенцију, покреће хроничну упалу и полако уништава ваше срце, упозорио је кардиохирург. Како наводи, током операција најчешће виђа двије врсте опасних наслага у крвним судовима. Једна је мекани, нестабилни плак који може изненада да пукне и изазове тренутни срчани удар. Друга је тврда, калцификована наслага која се годинама таложи и постепено смањује проток крви кроз артерије, што на крају води ка озбиљном оштећењу срца.
Управо због тога упозорава да проблем није само количина хране, већ оно што људи свакодневно уносе мислећи да бирају "здравију опцију".
Посебно је упозорио на производе са ознакама попут "интегрално", "лов фет" или "фит", јер многи од њих садрже огромне количине рафинисаних угљених хидрата и адитива.
- Граноле, пиринчани крекери, пахуљице и индустријски хљеб од цијелог зрна често стварају исти проблем као и класична брза храна, само под другачијим маркетингом.
Његов колега, кардиохирург др Џереми Лондон, такође сматра да ултрапрерађена храна озбиљно нарушава здравље срца и савјетује људима да избјегавају производе препуне адитива и вјештачких састојака.
- Не једите ништа што ваша бака не би држала у кухињи, једно је од његових правила.
Британски љекар Крис ван Тулекен отишао је и корак даље, тврдећи да је ултрапрерађена храна постала један од водећих узрока преране смрти широм свијета.
Због свега тога, стручњаци све чешће савјетују повратак једноставној, цјеловитој храни - поврћу, квалитетним протеинима, јајима, здравим мастима и оброцима без индустријске обраде. Јер, како упозоравају, проблем са срцем не настаје преко ноћи. Настаје годинама, кроз мале навике које људи свакодневно понављају.
