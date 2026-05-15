Шта је најбоље јести након буђења: Намирнице које дају највише енергије

Многи дан започињу кафом и пецивом из пекаре, међутим стручњаци упозоравају да избор хране одмах након буђења може значајно утицати на енергију, концентрацију и осјећај глади током остатка дана.
Након неколико сати сна организам је без хране и течности, због чега је важно тијелу обезбиједити квалитетан оброк који неће изазвати нагли скок шећера у крви.
Нутриционисти истичу да идеалан доручак треба да садржи протеине, влакна и здраве масти, док би претјерано масну и слатку храну требало избјегавати у раним јутарњим сатима.
Међу најбољим изборима након буђења издвајају се јаја, овсене пахуљице, јогурт, кефир и свјеже воће.
Јаја су богата протеинима и пружају дуг осјећај ситости, а могу се комбиновати са интегралним хљебом и поврћем. Овсене пахуљице представљају још један чест избор јер организму дају постепену енергију без наглих осцилација шећера.
Јогурт и кефир погодни су за особе које не воле тежак доручак одмах након устајања, док воће попут банана и јабука организму обезбјеђује витамине и природне шећере.
Стручњаци посебно упозоравају на конзумацију кафе на празан стомак, што код многих људи може изазвати нервозу, горушицу или осјећај нелагодности.
Такође, доручак који се састоји искључиво од пецива и слаткиша често доводи до брзог пада енергије и поновне глади већ након неколико сати, преноси Кликс.
Један од једноставнијих предлога за здрав почетак дана укључује чашу воде одмах након буђења, а затим комбинацију јаја, интегралног хљеба и свјежег поврћа или јогурта са овсеним пахуљицама и воћем.
Иако не постоји универзалан доручак који одговара свима, стручњаци сматрају да је најважније избјећи велике количине шећера и бирати намирнице које организму дају стабилну енергију током јутра.
