Logo
Large banner

Пуцњава у Француској: Дошли на мотору и ликвидирали тинејџера

Аутор:

АТВ
15.05.2026 07:19

Коментари:

0
Полиција, Француска
Фото: Pexels

Дјечак стар 14 година убијен је вечерас, а двије особе су рањене у пуцњави која се повезује са трговином дрогом у Нанту на југу Француске, саопштили су извори блиски истрази.

Међу рањенима је најмање један малољетник, преноси „Фигаро”.

Пуцњава се догодила око 19.30 часова испред стамбене зграде, а наоружани људи, који су стигли на двоточкашу, побјегли су са лица мјеста након што су испалили хице.

Према изворима блиским истрази, тинејџер је наводно упуцан у срце.

Двије рањене особе које су превезене у болницу нису у животној опасности, према почетним извјештајима другог извора блиског истрази, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Пуцњава

Убиство

тинејџери

повријеђени

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори поред кинеског предсједника Си Ђинпинга током посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Свијет

Састанак Трампа и Сија у комплексу руководства КП Кине посљедњег дана посјете

3 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 15. мај: Шта нам звијезде доносе данас?

3 ч

0
Струја

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје: Провјерите да ли је и ваша улица на списку

3 ч

0
Обиљежавање 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони

Друштво

Обиљежавање 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони

3 ч

0

Више из рубрике

Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори поред кинеског предсједника Си Ђинпинга током посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Свијет

Састанак Трампа и Сија у комплексу руководства КП Кине посљедњег дана посјете

3 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Вашингтону са Клаудијом Тени, чланицом и копредсједавајућом српског кокуса у Представничком дому америчког Конгреса из Републиканске странке.

Свијет

Цвијановићева се састала са чланицом српског кокуса америчког Конгреса Клаудијом Тени

13 ч

0
Стармер пред политичким сломом након побуне у влади

Свијет

Стармер пред политичким сломом након побуне у влади

15 ч

4
Одбијен план да се Грчка притисне због тзв. Косова и НАТО-а

Свијет

Одбијен план да се Грчка притисне због тзв. Косова и НАТО-а

16 ч

0

  • Најновије

10

49

Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

10

46

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

10

42

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

10

31

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

10

24

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner