Пуцњава у Француској: Дошли на мотору и ликвидирали тинејџера

Дјечак стар 14 година убијен је вечерас, а двије особе су рањене у пуцњави која се повезује са трговином дрогом у Нанту на југу Француске, саопштили су извори блиски истрази.
Међу рањенима је најмање један малољетник, преноси „Фигаро”.
Пуцњава се догодила око 19.30 часова испред стамбене зграде, а наоружани људи, који су стигли на двоточкашу, побјегли су са лица мјеста након што су испалили хице.
Према изворима блиским истрази, тинејџер је наводно упуцан у срце.
Двије рањене особе које су превезене у болницу нису у животној опасности, према почетним извјештајима другог извора блиског истрази, преноси Б92.
