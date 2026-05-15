Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје: Провјерите да ли је и ваша улица на списку

Због планираних радова на електричној мрежи, неколико бањалучких насеља и улица сутра ће остати без електричне енергије, саопштено је из „Електрокрајине”.
Према најави, планирана су сљедећа искључења:
Од 09.00 до 14.00 часова: Дијелови улица Банијска, Краља Александра I Карађорђевића, Новака Пивашевића и насеље Весели бријег.
Од 09.00 до 15.00 часова: Дијелови насеља Рамићи те дио XXIII куљанске улице.
У случају лоших временских услова, радови ће бити одгођени, а потрошачи благовремено обавијештени о новом термину.
