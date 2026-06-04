Надзорна камера са аеродрома у Кувајту забиљежила удар дрона: Разорен цијели терминал

Аутор:АТВ
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Ирански дрон Схахед-136 у сриједу је погодио Терминал 1 Кувајтског међународног аеродрома, приликом чега је причињена велика материјална штета, а надзорне камере забиљежиле су тај тренутак.
Додатну тежину овој ситуацији даје чињеница да је зграда Терминала 1 на овом аеродрому поново отворена тек у понедјељак
Ирански дрон Схахед-136 у сриједу је погодио Терминал 1 Кувајтског међународног аеродрома, приликом чега је причињена велика материјална штета, а надзорне камере забиљежиле су тај тренутак.
Упркос првобитним информацијама у којима су кувајтске власти наводиле да је аеродром погођен фрагментима дрона који је пресретнут, најновији снимци са надзорних камера са аеродрома показују другачије.
На снимцима које су забиљежиле надзорне камере јасно је видљив ирански камиказе дрон Схахед-136 како у ниском долету погађа кров једног од терминала Кувајтског међународног аеродрома.
اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم من قبل المسيرات الذي تعرض له مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بتاريخ 3 يونيو 2026 وتسبب بخسائر بالأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 3, 2026
The first moments following the brutal Iranian drone attack on Terminal 1 (T1) at Kuwait… pic.twitter.com/eTzQoVXB4K
Додатну тежину овој ситуацији даје чињеница да је зграда Терминала 1 на овом аеродрому поново отворена тек у понедјељак. Овај терминал је, наиме, тек био обновљен након што је претрпио тешка оштећења у претходном иранском нападу крајем фебруара.
Америчка Централна команда (ЦЕНТЦОМ) претходно је у сриједу саопштила да је америчка војска извела зрачне нападе на највеће иранско острво Куешм. Вашингтон је нагласио да је ова војна акција покренута у самоодбрани, а услиједила је након покушаја иранских ракетних напада на сусједне земље на Блиском истоку.
Амерички званичници су навели да су америчке и бахреинске снаге успјешно пресреле ракете које су биле усмјерене према Бахреину. С друге стране, службени Техеран је саопштио да је у знак одмазде напао америчке базе и хеликоптере у једној "регионалној земљи", користећи пројектиле и дронове, преноси Аваз
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