Познати сви финалисти Евровизије

Друго полуфинале 70. издања Евровизије 2026 одржано је у дворани "Wiener Stadthalle" у Бечу. Учествовало је 15 држава, а њих 10 изборило је пласман у велико финале.
Укупно ће 25 држава наступити у финалу које ће бити одржано у суботу, 16. маја: по десет из првог и другог полуфинала, „велика четворка“ коју чине Француска, Њемачка, Италија и Велика Британија, као и домаћин Аустрија.
Из другог полуфинала у финале су прошли: Бугарска, Украјина, Норвешка, Аустралија, Румунија, Малта, Кипар, Албанија, Данска и Чешка.
Из првог полуфинала пласман су обезбиједиле Грчка, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Србија, Хрватска, Литванија и Пољска.
Шпанија, Ирска, Холандија, Словенија и Исланд повукли су се са Евровизије у знак протеста јер су организатори дозволили учешће Израела упркос рату у Гази и оптужбама за злочине над Палестинцима.
Овогодишње издање Евровизије одржава се под слоганом „United by Music“ („Уједињени музиком“). Водитељи церемоније били су аустријска водитељка и пјевачица Викторија Сваровски и глумац Михаел Островски.
Њих двоје су у ревијалном дијелу другог полуфинала извели хит „I'm So Excited“, а Островски се на крају наступа нашалио ријечима: „I'm so exhausted“ („Тако сам исцрпљен“).
Прошлогодишњи побједник Евровизије Џеј Џеј премијерно је извео нову пјесму „Unknown“.
Љубитељи Евровизије посебно се радују финалу јер су поводом јубиларног 70. издања најављени наступи бројних звијезда које су обиљежиле историју овог такмичења.
Међу извођачима који ће наступити су Руслана, група Лорди, Александер Рибак, Верка Сердучка, Паров Стелар, Цезар Сампсон, Go-Jo, Вики Леандрос и други.
