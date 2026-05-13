Србија у финалу Евровизије

13.05.2026 07:08

Наступ представника Србије на Евровизији у Аустрији 12. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Чувена бечка градска дворана, која је већ била домаћин такмичења 2015. године, поново је отворила своја врата за највећи свјетски музички догађај – 70. издање Пјесме Евровизије.

Од петнаест земаља које су се такмичиле у првом полуфиналу, у велико финале заказано за суботу 16. маја, осим Србије, су Грчка, Финска, Белгија, Шведска, Израел, Хрватска, Молдавија, Литванија и Пољска.

