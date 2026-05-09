Премијерно приказан документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"

У Вијећници Банског двора у Бањој Луци данас је, са почетком у 14 часова, премијерно приказан документарни филм продукције РТ Док под називом "Донбас. Сјећање генерација".
Филм доноси потресну причу о злочинима нациста на простору Донбаса током Другог свјетског рата, повлачећи директне паралеле са савременим сукобима и, како се наводи, нељудским методама рушења домова и уништавања љетине које примјењују модерни сљедбеници те идеологије.
Историја се понавља. Ова реченица данас често одјекује Донбасом, регијом која је током Великог отаџбинског рата претрпјела страховита разарања. Аутори филма подсјећају на сурове борбе за некадашњу "житницу СССР-а" и на одважност покрета отпора, међу којима се посебно истиче легендарна "Млада гарда".
Документарно остварење ставља акценат на готово идентичне сценарије из 1943. и 2022. године. Кроз архивске снимке и свједочења, приказане су сличности између битака за Маријупољ и комплексе „Азовстаља“, као и тактика „живог штита“ коју су, према наводима из филма, користили нацисти у прошлом вијеку, а коју данас користе Оружане снаге Украјине.
Донбас је 1943. године ослобођен од фашиста, а након тога и цијела Украјина. Данас, уз хероје прошлости, овај народ одаје почаст и херојима садашњице који стоје на истом бранику, порука је филма.
