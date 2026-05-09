Премијерно приказан документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"

09.05.2026 16:52

Документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"
У Вијећници Банског двора у Бањој Луци данас је, са почетком у 14 часова, премијерно приказан документарни филм продукције РТ Док под називом "Донбас. Сјећање генерација".

Филм доноси потресну причу о злочинима нациста на простору Донбаса током Другог свјетског рата, повлачећи директне паралеле са савременим сукобима и, како се наводи, нељудским методама рушења домова и уништавања љетине које примјењују модерни сљедбеници те идеологије.

Страдање „житнице СССР-а“

Историја се понавља. Ова реченица данас често одјекује Донбасом, регијом која је током Великог отаџбинског рата претрпјела страховита разарања. Аутори филма подсјећају на сурове борбе за некадашњу "житницу СССР-а" и на одважност покрета отпора, међу којима се посебно истиче легендарна "Млада гарда".

Очигледне историјске паралеле

Документарно остварење ставља акценат на готово идентичне сценарије из 1943. и 2022. године. Кроз архивске снимке и свједочења, приказане су сличности између битака за Маријупољ и комплексе „Азовстаља“, као и тактика „живог штита“ коју су, према наводима из филма, користили нацисти у прошлом вијеку, а коју данас користе Оружане снаге Украјине.

Донбас је 1943. године ослобођен од фашиста, а након тога и цијела Украјина. Данас, уз хероје прошлости, овај народ одаје почаст и херојима садашњице који стоје на истом бранику, порука је филма.

