Додик: Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма

Аутор:АТВ
Коментари:2
Република Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма и бори се против историјског релативизма, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Док год велики дио Европе воде они који релативизују борбу против фашизма, ћутке посматрају и гледају концерте на којима доминирају фашистички и усташки поздрави, она се суштински удаљава од себе онакве каква је прокламована након побједе над нацизмом и фашизмом", навео је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Култура
Премијерно приказан документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"
Он је истакао да док год ЕУ и њихов амбасадор Сорека владавином права сматрају наметање закона од стране једног странца, дотле ће њихови амбасадори шетати празним улицама Бањалуке.
"Вјероватно ће се појавити неко од опозиционара, којима су национални понос и достојанство стран појам. Док год они не дођу 9. јануара на обиљежавање Дана Републике, дотле на обиљежавању Дана Европе неће бити званичника Српске", поручио је Додик.
Док год велики дио Европе воде они који релативизују борбу против фашизма, ћутке посматрају и гледају концерте на којима доминирају фашистички и усташки поздрави, она се суштински удаљава од себе онакве каква је прокламована након побједе над нацизмом и фашизмом. Република Српска…— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 9, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
2 ч0
Република Српска
2 ч10
Економија
2 ч0
Култура
2 ч0
Република Српска
2 ч10
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму