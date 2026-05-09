Додик: Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма

АТВ
09.05.2026 17:04

Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.
Фото: X/Milorad Dodik

Република Српска непоколебљиво почива на вриједностима антифашизма и бори се против историјског релативизма, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Док год велики дио Европе воде они који релативизују борбу против фашизма, ћутке посматрају и гледају концерте на којима доминирају фашистички и усташки поздрави, она се суштински удаљава од себе онакве каква је прокламована након побједе над нацизмом и фашизмом", навео је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Он је истакао да док год ЕУ и њихов амбасадор Сорека владавином права сматрају наметање закона од стране једног странца, дотле ће њихови амбасадори шетати празним улицама Бањалуке.

"Вјероватно ће се појавити неко од опозиционара, којима су национални понос и достојанство стран појам. Док год они не дођу 9. јануара на обиљежавање Дана Републике, дотле на обиљежавању Дана Европе неће бити званичника Српске", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Милорад Додик

Република Српска

Дан побједе над фашизмом

Бањалука

Коментари (2)
