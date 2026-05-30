Logo
Large banner

У Вишеграду обиљежене 84 године од страдања Срба у Старом Броду

30.05.2026 14:26

Коментари:

0
У Вишеграду обиљежене 84 године од страдања Срба у Старом Броду
Фото: SRNA

У Старом Броду на Дрини код Вишеграда обиљежавају се 84 године од страдања више од 6.000 Срба из Сарајевско-романијске регије које су 1942. године на свиреп начин убиле усташке јединице Јуре Францетића.

Парастос код Спомен-обиљежја жртвама служио је Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом, уз саслужење свештенства Српске православне цркве.

Парастосу присуствују министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, изасланик српског члана и предсједавајуће Предсједништва БиХ Маја Гачић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Антић и министар савјетник у Амбасади Србије у БиХ Наташа Ђорђевић.

Обиљежавању присуствују и начелници општина Вишеград, Рогатица, Соколац и Ново Горажде, представници општина Фоча, Источно Сарајево и Калиновик, као и представници борачких организација Горњодринске регије.

Након парастоса спуштене су руже у ријеку Дрину у знак сјећања на српске жртве.

У Старом Броду и Милошевићима усташе су у прољеће 1942. године убиле више од 6.000 Срба са подручја Сарајева, Сокоца, Олова, Кладња, Рогатице, Хан Пијеска и Вишеграда, који су покушавали да пређу Дрину и спас пронађу у Србији.

Најмасовнији злочин извршен је 22. марта 1942. године, док су убиства трајала све до почетка маја.

Спомен-музеј старобродским жртвама освештан је 2019. године, а његових 27 скулптура са 39 ликова симболизују страдалнички збјег српског народа и мајке са д‌јецом које су спас од усташког ножа тражиле у набујалој Дрини.

Обиљежавање организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

Подијели:

Тагови :

обиљежавање

Stari Brod

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бобан Рајовић направио хаос у познатом клубу у Сплиту

Сцена

Бобан Рајовић направио хаос у познатом клубу у Сплиту

2 ч

0
Деђански: Нема новог високог представника без договора Русије, Кине и САД

БиХ

Деђански: Нема новог високог представника без договора Русије, Кине и САД

3 ч

5
Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.

Тенис

Ђоковић пада на АТП листи, што ће му правити проблем на Вимблдону

3 ч

0
Менаџер Ливерпула Арне Слот стоји током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Ливерпула и Пари Сен Жермена у Ливерпулу, Енглеска, у уторак, 14. априла 2026. године.

Фудбал

Арне Слот добио отказ у Ливерпулу

3 ч

0

Више из рубрике

Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

Друштво

Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

5 ч

2
Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

Друштво

Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

5 ч

3
Нису спаковали кофере за Њемачку: Четири брата подигла фарму из снова

Друштво

Нису спаковали кофере за Њемачку: Четири брата подигла фарму из снова

6 ч

2
Гранични прелаз Градишка

Друштво

На новом граничном прелазу у Градишки нема за разлику од старог у центру града

6 ч

3

  • Најновије

16

58

Туск: НАТО треба озбиљно да схвати ријечи Медведева

16

55

Све спремно за велико финале Лиге шампиона: Познати састави ПСЖ-а и Арсенала

16

47

Ово су највеће црвене заставице сваког знака

16

43

Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

16

34

Научници смислили како да задрже пажњу тинејџера током онлајн часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner