У Вишеграду обиљежене 84 године од страдања Срба у Старом Броду

У Старом Броду на Дрини код Вишеграда обиљежавају се 84 године од страдања више од 6.000 Срба из Сарајевско-романијске регије које су 1942. године на свиреп начин убиле усташке јединице Јуре Францетића.
Парастос код Спомен-обиљежја жртвама служио је Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом, уз саслужење свештенства Српске православне цркве.
Парастосу присуствују министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, изасланик српског члана и предсједавајуће Предсједништва БиХ Маја Гачић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Антић и министар савјетник у Амбасади Србије у БиХ Наташа Ђорђевић.
Обиљежавању присуствују и начелници општина Вишеград, Рогатица, Соколац и Ново Горажде, представници општина Фоча, Источно Сарајево и Калиновик, као и представници борачких организација Горњодринске регије.
Након парастоса спуштене су руже у ријеку Дрину у знак сјећања на српске жртве.
У Старом Броду и Милошевићима усташе су у прољеће 1942. године убиле више од 6.000 Срба са подручја Сарајева, Сокоца, Олова, Кладња, Рогатице, Хан Пијеска и Вишеграда, који су покушавали да пређу Дрину и спас пронађу у Србији.
Најмасовнији злочин извршен је 22. марта 1942. године, док су убиства трајала све до почетка маја.
Спомен-музеј старобродским жртвама освештан је 2019. године, а његових 27 скулптура са 39 ликова симболизују страдалнички збјег српског народа и мајке са дјецом које су спас од усташког ножа тражиле у набујалој Дрини.
Обиљежавање организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
