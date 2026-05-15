Пао дилер из БиХ: У Бечу му пронашли станове пуне наркотика

Специјална јединица за борбу против уличног криминала (ЕГС) Покрајинске криминалистичке полиције Беча успјела је, након опсежних вишемјесечних истрага, да зада два значајна ударца организованом шверцу наркотика.
У двије одвојене акције ухапшено је укупно осам особа, а заплијењено је око 70 килограма дроге и велика сума готовог новца.
У првом случају, инспектори ЕГС-а пратили су примопредају торбе између 34-годишњег држављанина Босне и Херцеговине и 31-годишњег држављанина Србије.
Код држављанина БиХ пронађено је више од килограм марихуане и око 2.300 евра готовине. Накнадним претресом његовог стана откривено је додатних 600 грама кокаина и више од 26.000 евра. Истовремено, током претреса стана који је користио 31-годишњи Србин, полиција је нашла: 28,5 кг марихуане, скоро 400 г кокаина и више од 16.000 евра.
Обојица су, по налогу Тужилаштва у Бечу, спроведени у притвор.
Друга истрага резултирала је хапшењем 19-годишњег држављанина Србије, који је затечен током предаје 106 грама кокаина двојици Аустријанаца. Код њега је пронађено 6.600 евра, али је прави „плијен” откривен у његовом стану у бечком округу Мајдлинг: 22 кг марихуане, 4,6 кг кокаина и 6,6 кг канабисове смоле.
Његов саучесник, 54-годишњи држављанин Словеније, заустављен је на ауто-путу А22 код Стокерауа. У специјално израђеном скривеном простору у аутомобилу полиција је пронашла 3,3 килограма кокаина.
Даљом истрагом, у округу Рудолфсхајм-Финфхаус, слободе је лишен још један 24-годишњи држављанин Србије, код којег је заплијењено више од 15.000 евра готовине, преносе Независне.
