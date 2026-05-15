Пао дилер из БиХ: У Бечу му пронашли станове пуне наркотика

Аутор:

АТВ
15.05.2026 07:27

Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Специјална јединица за борбу против уличног криминала (ЕГС) Покрајинске криминалистичке полиције Беча успјела је, након опсежних вишемјесечних истрага, да зада два значајна ударца организованом шверцу наркотика.

У двије одвојене акције ухапшено је укупно осам особа, а заплијењено је око 70 килограма дроге и велика сума готовог новца.

У првом случају, инспектори ЕГС-а пратили су примопредају торбе између 34-годишњег држављанина Босне и Херцеговине и 31-годишњег држављанина Србије.

Код држављанина БиХ пронађено је више од килограм марихуане и око 2.300 евра готовине. Накнадним претресом његовог стана откривено је додатних 600 грама кокаина и више од 26.000 евра. Истовремено, током претреса стана који је користио 31-годишњи Србин, полиција је нашла: 28,5 кг марихуане, скоро 400 г кокаина и више од 16.000 евра.

Обојица су, по налогу Тужилаштва у Бечу, спроведени у притвор.

Друга истрага резултирала је хапшењем 19-годишњег држављанина Србије, који је затечен током предаје 106 грама кокаина двојици Аустријанаца. Код њега је пронађено 6.600 евра, али је прави „плијен” откривен у његовом стану у бечком округу Мајдлинг: 22 кг марихуане, 4,6 кг кокаина и 6,6 кг канабисове смоле.

Његов саучесник, 54-годишњи држављанин Словеније, заустављен је на ауто-путу А22 код Стокерауа. У специјално израђеном скривеном простору у аутомобилу полиција је пронашла 3,3 килограма кокаина.

Даљом истрагом, у округу Рудолфсхајм-Финфхаус, слободе је лишен још један 24-годишњи држављанин Србије, код којег је заплијењено више од 15.000 евра готовине, преносе Независне.

