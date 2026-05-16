Дерби у Бањалуци: Борац дочекује старог ривала, око 300 навијача Жељезничара кренуло ка Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Од раног јутра киша пада у Бањалуци, али ни лоше вријеме не би требало да поквари велики премијерлигашки дерби који ће се од 18.00 часова одиграти на Градском стадиону у Бањалуци.
Фудбалери Борца дочекују сарајевски Жељезничар, а сем велике борбе на терену, занимљиво ће да буде и са навијачке стране.
Пут Бањалуке кренуло је око 300 присталица Жељезничара који ће након шест година гостовати на Градском стадиону, а нема сумње ни да ће Борчеви навијачи приредити декор за памћење.
За праве фудбалске заљубљенике киша и лоше вријеме никада нису били алиби за неодлазак на стадион, а дерби који нас очекује у Бањалуци требало би да испуни сва очекивања правог фудбалског спектакла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
41
16
35
16
32
16
22
16
20
Тренутно на програму