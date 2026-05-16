Како најефикасније очистити масноћу и тврдокорну прљавштину из судопера без јаких хемикалија

Масноћа, каменац и неугодни мириси из судопера могу се уклонити једноставним природним састојцима које већ имате код куће без скупих хемикалија и агресивних средстава.
Најједноставније рјешење за прљав и замашћен судопер крије се у комбинацији соде бикарбоне, сирћета и вруће воде. Управо ова комбинација може помоћи у разградњи масних наслага, уклањању неугодних мириса и освјежавању одвода без оштећења површина.
Према Јужном Ливингу, соду бикарбону најбоље је користити као благи абразив за рибање масних трагова и остатака хране, док сирће помаже у разградњи каменца и масноће.
Важно је да се састојци не користе агресивно на природном камену попут мермера или гранита јер киселина може оставити оштећења.
Поступак је врло једноставан. Прво исперите судопер врућом водом, затим поспите неколико кашика соде бикарбоне по површини и њежно истрљајте меканом спужвом.
Након тога у одвод улијте мало бијелог сирћета и оставите десетак минута да дјелује. На крају све исперите топлом водом. Сода бикарбона посебно добро уклања тврдокорну прљавштину с инокс судопера и враћа сјај површини.
За додатну свјежину може се користити и лимун. Његова природна киселина помаже у уклањању масноће, а истовремено оставља пријатан мирис у кухињи, пише Кликс
Препоручује се и да се половина лимуна умочи у соду бикарбону и њоме истрљају славина и рубови судопера. Ова метода посебно је популарна јер не оставља јак хемијски мирис као класична средства за чишћење.
Иако се сода бикарбона и сирће често користе заједно, поједини стручњаци упозоравају да њихово директно мијешање може смањити ефекат чишћења јер се хемијски неутралишу.
Због тога се препоручује да се користе одвојено. Прво сода за рибање и уклањање масноће, а затим сирће за завршно чишћење и освјежавање одвода.
