Босиљак може привући новац и мир у дом, али само ако стоји на правом мјесту

Биљка „магнет за срећу“ чека вас на свакој пијаци, а њена моћ је деценијама позната у нашем народу.
Ипак, сама куповина не значи ништа ако направите кључну грешку. Погрешна позиција буквално убија и биљку и њен ефекат. Сазнајте на којем мјесту у кући босиљак постаје најјачи савезник ваших финансија.
Вјековима присутан уз иконе и у свадбеним букетима, босиљак је много више од обичаја. Његова етерична уља директно смирују нервни систем, чиме се драстично смањује напетост код свих укућана.
Оно што народ описује као „упијање негативне енергије“ заправо је моћна ароматерапија.
Мирис ове биљке трансформише атмосферу у дому, бришући стрес и напетост на потпуно природан начин.
Ово је дио који сви прескачу, а најважнији је. Босиљак воли сунце, али не воли припеку послије подне. Зато:
Босиљак на улазу: Филтер за лошу енергију и добар почетак дана
Вјеровање каже да босиљак крај улаза „филтрира“ све што уђе у дом.
Логика иза тога је проста: када ујутру отворите врата, први мирис који осјетите јесте тај свјеж, зелени дах.
Расположење вам се диже прије него што стигнете до кухиње.
Не треба вам баштованска школа. Треба вам саксија са рупама, мало земље и пет гранчица из пијачног букета.
То је све. Без хормона за ожиљавање, без скупих супстрата.
Најчешћа грешка је преливање. Земља мора да буде влажна, не мокра. Ако листови постану млитави и тамни, извадите биљку из саксије и провјерите коријен. Смрди и црн је? Пресадите хитно у суву земљу. Жути листови по ободу значе да фали свјетла, помјерите је ближе стаклу.
Да, босиљак садржи еугенол и линалоол, једињења која комарци не подносе, па заобилазе простор у кругу од око један метар око здраве биљке.
Ефекат је јачи кад протрљате лист међу прстима.
Мирнији сан уз босиљак: Заборавите на несаницу и инсекте!
Мала саксија на ноћном сточићу мијења квалитет сна.
Мирис босиљка помаже при опуштању, а истовремено одбија инсекте који вас буде у 4 ујутру. Пробајте недјељу дана, разлика се осјети.
Може ли босиљак презимити унутра?
Може, ако има бар 5 сати свјетла дневно и температуру изнад 16 степени. Даље од прозорског стакла по хладним ноћима.
Колико често треба заливати босиљак?
Љети сваки други дан ујутру, зими два пута недјељно. Увијек провјерите прстом да ли је горњи слој земље сув.
Када треба брати босиљак?
Можете, али сачекајте да биљка пусти бар три спрата листова. Берите врхове, не доње гранчице, да би и даље расла у ширину, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
