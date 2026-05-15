Logo
Large banner

Једно дугме на веш-машини може преполовити рачун за струју

Аутор:

АТВ
15.05.2026 09:44

Коментари:

0
Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Рачуни за струју посљедњих година постали су озбиљан стрес у многим домаћинствима, а једна од ствари која непримјетно троши огромну количину енергије јесте управо веш-машина. Већина људи годинама пере веш на истим програмима, без размишљања о томе колико их то заправо кошта на мјесечном нивоу.

Испоставља се да једно дугме на машини може направити огромну разлику. И не, није трик са интернета. Стручњаци већ дуго упозоравају да већина домаћинстава беспотребно користи превисоке температуре и најскупље програме прања.

vesna zmijanac

Сцена

Весни Змијанац позлило пред концерт, реаговала Хитна помоћ

Режим који троши много мање струје

Програм „Еко“ многи игноришу јер траје дуже од стандардног прања. Управо зато велики број људи аутоматски бира краће циклусе, мислећи да тако штеде и вријеме и новац. Међутим, реалност је потпуно другачија.

„Еко“ режим користи ниже температуре воде и оптимизује потрошњу енергије током цијелог циклуса. Веш се пере спорије, али машина троши знатно мање струје и воде. Стручњаци наводе да овај програм може смањити потрошњу електричне енергије и до 50 одсто у односу на класичне програме.

Највећа грешка је прање на 60 или 90 степени за ствари којима то уопште није потребно. Такве температуре имају смисла само у посебним ситуацијама, попут прања постељине након болести или веома запрљаног веша.

аутобус

Хроника

Тежак судар аутобуса и аутомобила у Новом Селу

За свакодневну гардеробу довољно је 30 до 40 степени. Разлика на рачуну за струју већ послије мјесец дана може бити озбиљно примјетна.

Брзо прање заправо није најисплативије

Кратки програми од 15 или 30 минута дјелују примамљиво јер све буде готово за час. Ипак, они нису увијек најбољи избор када је економичност у питању.

Такви циклуси често не перу довољно детаљно, посебно када су у питању флеке, зној или бактерије. Добри су за освјежавање одјеће која је ношена једном, али нису замјена за стандардно прање.

Још једна ствар коју многи раде погрешно јесте укључивање машине полупразне. Тада трошите готово исту количину енергије и воде за много мање веша.

хантавирус

Свијет

Путници са крузера смрти стигли у Аустралију: Због хантавируса иду у карантин

Температура прави огромну разлику

Што је вода топлија, рачун за струју расте. Поред тога, високе температуре много брже уништавају одјећу. Боје блиједе, материјали се скупљају, а влакна пропадају много раније.

Зато стручњаци савјетују да се већина гардеробе пере на нижим температурама, посебно сада када модерни детерџенти функционишу веома добро и у хладнијој води.

Ипак, хладна вода није идеална за све. Пешкири, доњи веш и спортска одјећа ипак захтијевају нешто вишу температуру како би се уклониле бактерије и непријатни мириси.

Једна навика прави огромну разлику

Ако желите да смањите рачуне без одрицања и компликација, правило је једноставно: пун бубањ, нижа температура и „Еко“ режим кад год је могуће.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен Сарајлија, пронађене украдене цигарете

Многи тек када упореде рачуне схвате колико их је годинама коштало погрешно коришћење веш-машине. А најгори дио је што већина ни не зна да све вријеме постоји дугме које је могло да преполови потрошњу, пише Она.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

веш машина

машина за веш

Струја

рачун за струју

прање веша

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лукас Тореира из Галатасараја слави након што је постигао трећи гол за свој тим током утакмице турске Суперлиге између Галатасараја и Фенербахчеа у Истанбулу, Турска.

Фудбал

Познати фудбалер крвнички претучен због славне глумице

1 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са кинеским предсједником Си Ђинпингом док одлази након посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, петак, 15. мај 2026.

Свијет

''Пекинг и Вашингтон морају испунити постигнуте договоре''

1 ч

0
Кристијан Шмит излази из аута и хода.

БиХ

Арлаки: Шмит може бити процесуиран

1 ч

1
Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана

Србија

Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана

1 ч

0

Више из рубрике

Ово средство најбоље скида каменац из бојлера: Није сода бикарбона

Савјети

Ово средство најбоље скида каменац из бојлера: Није сода бикарбона

21 ч

0
Икона Богородице у Цркви.

Савјети

На овим мјестима у кући не би требало да стоје иконе

1 д

0
Машина за прање веша

Савјети

Колико воде и струје мјесечно потроши веш-машина?

1 д

0
Свештеник држи кадионицу у руци.

Савјети

Ево зашто у сваком дому треба запалити мало тамјана: Има чудесна дејства

2 д

0

  • Најновије

10

49

Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

10

46

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

10

42

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

10

31

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

10

24

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner