Једно дугме на веш-машини може преполовити рачун за струју

Рачуни за струју посљедњих година постали су озбиљан стрес у многим домаћинствима, а једна од ствари која непримјетно троши огромну количину енергије јесте управо веш-машина. Већина људи годинама пере веш на истим програмима, без размишљања о томе колико их то заправо кошта на мјесечном нивоу.
Испоставља се да једно дугме на машини може направити огромну разлику. И не, није трик са интернета. Стручњаци већ дуго упозоравају да већина домаћинстава беспотребно користи превисоке температуре и најскупље програме прања.
Режим који троши много мање струје
Програм „Еко“ многи игноришу јер траје дуже од стандардног прања. Управо зато велики број људи аутоматски бира краће циклусе, мислећи да тако штеде и вријеме и новац. Међутим, реалност је потпуно другачија.
„Еко“ режим користи ниже температуре воде и оптимизује потрошњу енергије током цијелог циклуса. Веш се пере спорије, али машина троши знатно мање струје и воде. Стручњаци наводе да овај програм може смањити потрошњу електричне енергије и до 50 одсто у односу на класичне програме.
Највећа грешка је прање на 60 или 90 степени за ствари којима то уопште није потребно. Такве температуре имају смисла само у посебним ситуацијама, попут прања постељине након болести или веома запрљаног веша.
За свакодневну гардеробу довољно је 30 до 40 степени. Разлика на рачуну за струју већ послије мјесец дана може бити озбиљно примјетна.
Кратки програми од 15 или 30 минута дјелују примамљиво јер све буде готово за час. Ипак, они нису увијек најбољи избор када је економичност у питању.
Такви циклуси често не перу довољно детаљно, посебно када су у питању флеке, зној или бактерије. Добри су за освјежавање одјеће која је ношена једном, али нису замјена за стандардно прање.
Још једна ствар коју многи раде погрешно јесте укључивање машине полупразне. Тада трошите готово исту количину енергије и воде за много мање веша.
Што је вода топлија, рачун за струју расте. Поред тога, високе температуре много брже уништавају одјећу. Боје блиједе, материјали се скупљају, а влакна пропадају много раније.
Зато стручњаци савјетују да се већина гардеробе пере на нижим температурама, посебно сада када модерни детерџенти функционишу веома добро и у хладнијој води.
Ипак, хладна вода није идеална за све. Пешкири, доњи веш и спортска одјећа ипак захтијевају нешто вишу температуру како би се уклониле бактерије и непријатни мириси.
Ако желите да смањите рачуне без одрицања и компликација, правило је једноставно: пун бубањ, нижа температура и „Еко“ режим кад год је могуће.
Многи тек када упореде рачуне схвате колико их је годинама коштало погрешно коришћење веш-машине. А најгори дио је што већина ни не зна да све вријеме постоји дугме које је могло да преполови потрошњу, пише Она.рс.
