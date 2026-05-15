Тежак судар аутобуса и аутомобила у Новом Селу

На магистралном путу Шамац - Брчко рано јутрос дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој су учествовали аутобус и аутомобил.
Из Полицијске управе Бијељина потврђено је да се удес догодио у раним јутарњим часовима.
"У 6.35 часова јутрос дошло је до саобраћајне несреће на магистралном путу Шамац - Брчко, у мјесту Ново Село. У несрећи су учествовали аутобус и путничко моторно возило", навели су из полиције.
На овој дионици пута тренутно је на снази потпуна обустава саобраћаја за сва возила.
За сада нема званичних информација о броју повријеђених особа нити о степену њихових повреда, а више детаља биће познато након што дежурни тимови заврше полицијски увиђај на лицу мјеста.
Док траје блокада, саобраћај се преусмјерава на алтернативне путне правце, преноси Аваз.
