Тежак судар аутобуса и аутомобила у Новом Селу

Аутор:

АТВ
15.05.2026 09:35

Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу
Фото: Printscreen/Facebook/Teretnjaci

На магистралном путу Шамац - Брчко рано јутрос дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој су учествовали аутобус и аутомобил.

Из Полицијске управе Бијељина потврђено је да се удес догодио у раним јутарњим часовима.

"У 6.35 часова јутрос дошло је до саобраћајне несреће на магистралном путу Шамац - Брчко, у мјесту Ново Село. У несрећи су учествовали аутобус и путничко моторно возило", навели су из полиције.

На овој дионици пута тренутно је на снази потпуна обустава саобраћаја за сва возила.

За сада нема званичних информација о броју повријеђених особа нити о степену њихових повреда, а више детаља биће познато након што дежурни тимови заврше полицијски увиђај на лицу мјеста.

Док траје блокада, саобраћај се преусмјерава на алтернативне путне правце, преноси Аваз.

