Ухапшен Сарајлија, пронађене украдене цигарете

Аутор:АТВ
Коментари:0
Припадници Одјељења криминалистичке полиције ПУ Нови Град ухапсили су Х.М. (31) из Сарајева због сумње да је крао цигарете, дуван, кафу и храну.
Њега терете да је починио више кривичних дјела тешке крађе на подручју Новог Града, и то на штету неколико продајних објеката истог малопродајног ланца.
"Приликом претреса куће коју користи осумњичени пронађени су предмети за које постоји основ сумње да потичу из кривичних дјела, првенствено цигарете, духан, кафа, те различити прехрамбени производи", саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.
Осумњичени се налази у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево на криминалистичкој обради, преносе Независне.
