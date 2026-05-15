Logo
Large banner

Путници са крузера смрти стигли у Аустралију: Због хантавируса иду у карантин

Аутор:

АТВ
15.05.2026 09:29

Коментари:

0
Путници са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, превозе се аутобусом након што су стигли у Перт, у Аустралији, из Холандије у петак, 15. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Aaron Bunch

У Аустралију је стигло шест путника с крузера МВ Хондиус, гдје их након избијања хантавируса очекује најмање три седмице карантина.

Путници су из Холандије допутовали су пословним авионом Гулфстреам, који је слетио у базу РААФ Пеарце недалеко од Пертха, главног града савезне државе Западна Аустралија. Они и чланови посаде требали би бити пребачени у оближњи карантински центар Булсброк.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен Сарајлија, пронађене украдене цигарете

Аустралски министар здравства Марк Бутлер рекао је да ће власти провести "један од најстрожијих карантинских режима као одговор на ову епидемију вируса који ћете наћи било гдје у свијету". У објекту, изграђеном 2022. као одговор на пандемију коронавируса и од тада углавном некориштеном, пет аустралских држављана и један држављанин Новог Зеланда требали би провести три седмице.

Бутлер је навео да још није донесена одлука о мјерама за преосталих 42 дана могућег периода инкубације, колико је идентификовала Свјетска здравствена организација. Додао је и да ће се путници с истог брода који су се вратили у Сједињене Америчке Државе и Велику Британију највећим дијелом изоловати код куће.

Свих шест путника било је негативно на вирус прије поласка из Холандије и нико није показивао симптоме. Ипак, међу 11 потврђених случајева заразе на крузеру МВ Хондиус три особе су преминуле.

Лукас Тореира

Фудбал

Познати фудбалер крвнички претучен због славне глумице

Зараза је откривена док је брод пловио на рути од Аргентине према Антарктику, а потом према више изолованих острва у јужном Атлантику. Након евакуације свих путника и већег броја чланова посаде, МВ Хондиус сада плови назад према Холандији, гдје ће бити очишћен и дезинфикован.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хантавирус

Вакцина против хантавируса

Холандија

Крузер смрти

Аустралија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са кинеским предсједником Си Ђинпингом док одлази након посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, петак, 15. мај 2026.

Свијет

''Пекинг и Вашингтон морају испунити постигнуте договоре''

1 ч

0
Кристијан Шмит излази из аута и хода.

БиХ

Арлаки: Шмит може бити процесуиран

1 ч

1
Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана

Србија

Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана

1 ч

0
Ратко Младић

Република Српска

Младић: Стање генерала катастрофално, он умире везан за кревет

2 ч

0

Више из рубрике

Амерички предсједник Доналд Трамп разговара са кинеским предсједником Си Ђинпингом док одлази након посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, петак, 15. мај 2026.

Свијет

''Пекинг и Вашингтон морају испунити постигнуте договоре''

1 ч

0
Иран: Нећемо се одрећи Ормуског мореуза ни по коју цијену

Свијет

Иран: Нећемо се одрећи Ормуског мореуза ни по коју цијену

2 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Јерусалим заувијек уједињен под израелским суверенитетом

2 ч

0
Дрон

Свијет

Руска ПВО уништила 355 беспилотних летјелица

2 ч

0

  • Најновије

10

49

Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

10

46

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

10

42

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

10

31

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

10

24

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner