Путници са крузера смрти стигли у Аустралију: Због хантавируса иду у карантин

У Аустралију је стигло шест путника с крузера МВ Хондиус, гдје их након избијања хантавируса очекује најмање три седмице карантина.
Путници су из Холандије допутовали су пословним авионом Гулфстреам, који је слетио у базу РААФ Пеарце недалеко од Пертха, главног града савезне државе Западна Аустралија. Они и чланови посаде требали би бити пребачени у оближњи карантински центар Булсброк.
Аустралски министар здравства Марк Бутлер рекао је да ће власти провести "један од најстрожијих карантинских режима као одговор на ову епидемију вируса који ћете наћи било гдје у свијету". У објекту, изграђеном 2022. као одговор на пандемију коронавируса и од тада углавном некориштеном, пет аустралских држављана и један држављанин Новог Зеланда требали би провести три седмице.
Бутлер је навео да још није донесена одлука о мјерама за преосталих 42 дана могућег периода инкубације, колико је идентификовала Свјетска здравствена организација. Додао је и да ће се путници с истог брода који су се вратили у Сједињене Америчке Државе и Велику Британију највећим дијелом изоловати код куће.
Свих шест путника било је негативно на вирус прије поласка из Холандије и нико није показивао симптоме. Ипак, међу 11 потврђених случајева заразе на крузеру МВ Хондиус три особе су преминуле.
Зараза је откривена док је брод пловио на рути од Аргентине према Антарктику, а потом према више изолованих острва у јужном Атлантику. Након евакуације свих путника и већег броја чланова посаде, МВ Хондиус сада плови назад према Холандији, гдје ће бити очишћен и дезинфикован.
