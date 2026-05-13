Logo
Large banner

Ево зашто у сваком дому треба запалити мало тамјана: Има чудесна дејства

Аутор:

АТВ
13.05.2026 08:45

Коментари:

0
Свештеник држи кадионицу у руци.
Фото: Ron Lach/Pexels

Тамјан се прави од дрвета под називом Бурсерацеае који највише расте у Индији, Саудијској Арабији и Етиопији. Углавном се вијековима користи у гранулама и пали усљед црквених служења, а многи га користе и као етерично уље.

Чим осјетите арому тамјана можете схватити колико је заиста посебан и колико опушта ум и тијело.

илу-вода-03032026

Бања Лука

Суве славине: Ево гдје данас неће бити воде у Бањалуци

Откривамо 3 сјајна дејства тамјана:

Опушта и доноси душевни мир

Вјерује се да тамјан чисти дом од негативне енергије, а када осјетите његов мирис прва асоцијација биће мир. Паљење тамјана у кући помаже у борби против стреса и симптома анксиозности, доноси осјећај смирности и побољшава свијест.

Има антисептичко својство

Сматра се да тамјан негативно утиче на вирусе и бактерије, па се често користи у дому као вид превенције и чишћење простора од неких неповољних микроорганизама. Сматра се да има и противупална својства, као и да дјелује благотворно и умирујуће на дисајне путеве.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Због педофилије ухапшена двојица мушкараца у Црној Гори

Памћење и побољшана свијест

Дим и мирис тамјана подстичу вас да се фокусирате на оно што радите. У средњем ијвеку јерменски љекар Амирдовлат из Амасије записао је: "Тамјан својом врелом и сувом природом јача ум и лијечи заборав." Када вам је важно да се сконцентришете запалите мало смоле тамјана или искористите благотворно дејство етеричног уља.

(ЛепотеСрбије)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тамјан

православље

здравље

кађење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Додик: Путин даје наду не само Србима, већ и цијелом човјечанству

2 ч

6
Полицијско ауто

Свијет

Син познате глумице пронађен мртав у ријеци

3 ч

0
Трамп и Бин Зајед разговарали о ситуацији на Блиском истоку

Свијет

Трамп и Бин Зајед разговарали о ситуацији на Блиском истоку

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Дјевојка (18) преминула након 5 дана борбе за живот: Трагичан епилог тешке несреће у Хрватској

3 ч

0

Више из рубрике

Црвена ружа у башти

Савјети

Мај је најважнији мјесец за руже: Ако желите раскошне цвјетове, избјегните ове грешке

23 ч

4
Шта морате знати ако први пут идете у манастир Острог?

Савјети

Шта морате знати ако први пут идете у манастир Острог?

1 д

0
мрави

Савјети

Отјерајте мраве и мушице из куће без хемије: Ево шта вам је потребно

1 д

0
Машина за прање веша

Савјети

Како да црна одјећа не изблиједи након само неколико прања

2 д

0

  • Најновије

11

05

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

11

02

Вулић: Све више гласова за завршетак протектората у БиХ

10

57

Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

10

54

Лавров: Кијев намјерно гађа цивиле у Русији

10

50

Плави Мјесец долази 31. маја и доноси снажан преокрет за ове знакове

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner