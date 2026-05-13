Ево зашто у сваком дому треба запалити мало тамјана: Има чудесна дејства

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тамјан се прави од дрвета под називом Бурсерацеае који највише расте у Индији, Саудијској Арабији и Етиопији. Углавном се вијековима користи у гранулама и пали усљед црквених служења, а многи га користе и као етерично уље.
Чим осјетите арому тамјана можете схватити колико је заиста посебан и колико опушта ум и тијело.
Бања Лука
Суве славине: Ево гдје данас неће бити воде у Бањалуци
Откривамо 3 сјајна дејства тамјана:
Вјерује се да тамјан чисти дом од негативне енергије, а када осјетите његов мирис прва асоцијација биће мир. Паљење тамјана у кући помаже у борби против стреса и симптома анксиозности, доноси осјећај смирности и побољшава свијест.
Сматра се да тамјан негативно утиче на вирусе и бактерије, па се често користи у дому као вид превенције и чишћење простора од неких неповољних микроорганизама. Сматра се да има и противупална својства, као и да дјелује благотворно и умирујуће на дисајне путеве.
Регион
Због педофилије ухапшена двојица мушкараца у Црној Гори
Дим и мирис тамјана подстичу вас да се фокусирате на оно што радите. У средњем ијвеку јерменски љекар Амирдовлат из Амасије записао је: "Тамјан својом врелом и сувом природом јача ум и лијечи заборав." Када вам је важно да се сконцентришете запалите мало смоле тамјана или искористите благотворно дејство етеричног уља.
(ЛепотеСрбије)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч6
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Савјети
23 ч4
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
11
05
11
02
10
57
10
54
10
50
Тренутно на програму