Због педофилије ухапшена двојица мушкараца у Црној Гори

13.05.2026 08:32

Фото: Ron Lach/Pexels

Подгоричка полиција ухапсила је мушкарце чији су иницијали М.Б. /29/ и М.М. /67/ због сумње да су починили кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију и недозвољене полне радње на штету двије малољетнице, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Сумња се да је М.Б. са свог телефона путем апликације "вибер" другом лицу послао фотографију порнографског садржаја.

М.М. је осумњичен да је у Подгорици пришао малољетници, додиривао је по тијелу, а потом је пољубио у образ, након чега је оштећена побјегла, наводе из полиције.

Осумничени су ухапшени по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици.

(СРНА)

