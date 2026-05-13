Због педофилије ухапшена двојица мушкараца у Црној Гори

Аутор:АТВ
Коментари:0
Подгоричка полиција ухапсила је мушкарце чији су иницијали М.Б. /29/ и М.М. /67/ због сумње да су починили кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију и недозвољене полне радње на штету двије малољетнице, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Сумња се да је М.Б. са свог телефона путем апликације "вибер" другом лицу послао фотографију порнографског садржаја.
Здравље
Нутриционисти сагласни: Ово воће смањује анксиозност
М.М. је осумњичен да је у Подгорици пришао малољетници, додиривао је по тијелу, а потом је пољубио у образ, након чега је оштећена побјегла, наводе из полиције.
Осумничени су ухапшени по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч6
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
12 ч0
Регион
14 ч0
Најновије
11
18
11
17
11
05
11
02
10
57
Тренутно на програму