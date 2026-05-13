Трамп и Бин Зајед разговарали о ситуацији на Блиском истоку

АТВ
13.05.2026 08:08

Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник Уједињених Арапских Емирата Мухамед бин Зајед ел Нахјан разговарао је телефоном са америчким предсједником Доналдом Трампом о ситуацији на Блиском истоку, пренијели су емиратски медији.

Разговор је обављен на иницијативу америчког предсједника, пренијела је новинска агенција "Ве-А-Ем".

Бин Зајед и Трамп разговарали су о различитим аспектима стратешке сарадње и заједничким напорима за јачање односа УАЕ и САД.

Саговорници су размијенили мишљења о најновијем развоју ситуације у региону, преноси Срна.

Тагови :

Мухамед бин Зајед ел Нахјан

Доналд Трамп

Блиски исток

разговор

