Трамп и Бин Зајед разговарали о ситуацији на Блиском истоку

Предсједник Уједињених Арапских Емирата Мухамед бин Зајед ел Нахјан разговарао је телефоном са америчким предсједником Доналдом Трампом о ситуацији на Блиском истоку, пренијели су емиратски медији.
Разговор је обављен на иницијативу америчког предсједника, пренијела је новинска агенција "Ве-А-Ем".
Бин Зајед и Трамп разговарали су о различитим аспектима стратешке сарадње и заједничким напорима за јачање односа УАЕ и САД.
Саговорници су размијенили мишљења о најновијем развоју ситуације у региону, преноси Срна.
