Син познате глумице пронађен мртав у ријеци

Син глумице Ларе Џој Кернер (47), Реми Аиме Полерт (19), пронађен је мртав у ријеци. Младић је у суботу ујутру око 9.45 часова пронађен мртав у ријеци Исар у Минхену.
Једна пролазница је позвала хитне службе и пријавила да се код Лудвиговог моста налази тијело у води.
Према информацијама листа „Билд”, ватрогасци и полиција су у почетку мислили да је ријеч о мушкарцу старом око 60 година, али је накнадно идентификован као Ремо Полерт.
Најважније питање за истражитеље одјељења за истраге смрти полиције у Минхену јесте како је младић завршио у води и када се то догодило. До сада нема свједока, па се претпоставља да је био сам. Ватрогасна служба Минхена објавила је фотографију акције извлачења тијела из ријеке Исар.
Обдукција у судској медицини, коју је наложило тужилаштво, требало је да одговори на питања колико је дуго био у води и да ли је пао. Такође је испитано присуство алкохола или дроге у крви, јер се код преминулих особа ниво алкохола више не разграђује. Пад са моста би оставио видљиве повреде. Касније је потврђено да је узрок смрти – утапање.
Бака младића, Диана Кернер, виђена је раније са унуком Ремом, сином Ларе Џој Кернер.
За полицију је важно гдје је Ремо Полерт био прије смрти. У близини Лудвиговог моста налази се познати техно клуб, па се провјеравају сигурносне камере и могући свједоци из клуба. Истражитељи могу да разговарају са особљем и провјеравају да ли је младић био виђен и какво је било његово понашање.
Полиција наводи да су ово стандардне истражне мјере, али и да постоји могућност да се никада неће сазнати шта се тачно догодило прије смрти, што је за породицу посебно тешко, преноси Телеграф.рс.
