Мај је најважнији мјесец за руже: Ако желите раскошне цвјетове, избјегните ове грешке

Ако желите прелијепе руже преко цијелог љета, не смијете сада да направите ове три грешке у мају. Мај је најважнији мјесец за цвјетање ружа, јер тада снажно расту, формирају пупољке и припремају се за највеличанственији период цвјетања.
Љепота ружа долази са неколико важних правила његе. У мају биљке улазе у интензивну фазу раста, развијају нове изданке и формирају пупољке, па је сада кључно обезбиједити им довољно хране, воде, свјетлости и заштите од болести.
Ако им се пружи правилна њега током овог периода, руже ће обилно и дуго цвјетати. Али неколико уобичајених грешака може брзо ослабити биљку и смањити број цвјетова.
Дубинско залијевање најбоље је за руже, али не подносе стално влажно земљиште. Умјесто честог површинског залијевања, боље их је залијевати рјеђе, али обилније, како би вода доспјела до корјена.
Најбоље их је залијевати ујутру, директно поред биљке, без квашења листова. Влажно лишће, посебно увече, може подстаћи развој гљивичних болести попут пепелнице и црне пјегавости.
Мај је најважнији мјесец и право вријеме за ђубрење ружа. Биљкама су тада потребне хранљиве материје да би створиле јаке изданке и пупољке. Најбоље је користити ђубриво намијењено ружама, јер садржи однос хранљивих материја прилагођен њиховим потребама.
Превише азота може подстаћи бујан раст лишћа, али не и цвјетова, па не треба претјеривати са ђубрењем. Увијек је боље држати се препоручене дозе него покушавати убрзати раст већом количином ђубрива.
Компост или зрео стајњак такође могу бити добар додатак, али само ако је правилно разложен и не долази у директан контакт са младим изданцима.
У мају руже треба редовно прегледати и уклањати све што непотребно одузима енергију биљци. Слаби, оштећени или болесни изданци могу се одрезати чистим и оштрим маказама.
Ако су се први цвјетови већ отворили и почели да вену, уклоните их на вријеме. На тај начин ружа не троши енергију на формирање плодова, већ је усмјерава ка новим пупољцима и наставку цвјетања.
Рез увијек треба правити изнад здравог листа или пупољка, под благим углом, како вода не би остајала на мјесту реза.
Прва грешка: заливање лишћа. Руже треба заливати у коријену, а не у листовима. Влажно лишће, посебно ако се брзо не осуши, ствара одличне услове за гљивичне болести које могу ослабити биљку и уништити цвјетне пупољке.
Друга грешка: превише ђубрива. Вишак ђубрива, посебно богатог азотом, може резултирати бујном зеленом масом, али слабијим цвјетањем. Ружа тада изгледа снажно, али производи мање цвјетова.
Трећа грешка: неуклањање увелих цвјетова. Ако на биљци остану увели цвјетови, ружа усмјерава своју енергију у формирање плодова умјесто у нове пупољке. Редовно уклањање увелих цвјетова један је од најлакших начина за продужење цвјетања.
Топли дани, влажност и густо лишће стварају идеалне услове за болести ружа. Пепелница, рђа и црна пјегавост најчешће се појављују у мају, а проблем се брже шири ако је биљка превише густа или су листови често влажни.
Руже треба да имају довољно ваздуха између грана. Ако је грм превише густ, уклоните неке од слабијих изданака како би ваздух могао да циркулише. Редовно сакупљајте опало лишће око биљке, јер оно може да садржи патогене.
Слој малча око ружа помаже у задржавању влаге у земљишту, смањује раст корова и штити коријење од наглих промјена температуре. Можете користити уситњену кору, компост, сламу или други органски малч.
Важно је да малч не лежи директно на стабљици. Оставите мало простора око основе биљке како бисте спријечили накупљање влаге и подстицање труљења.
Ако узгајате руже на балкону или тераси, мај је најважнији мјесец и је вријеме да провјерите саксију, подлогу и дренажу. Саксија мора да има рупе за одвод воде, а земљиште мора бити хранљиво и пропусно.
Руже у саксијама брже троше хранљиве материје, па их је потребно редовније прихрањивати, али у мањим дозама. Такође их је потребно чешће залијевати него руже посађене у башти.
