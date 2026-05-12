Logo
Large banner

Мај је најважнији мјесец за руже: Ако желите раскошне цвјетове, избјегните ове грешке

Аутор:

АТВ
12.05.2026 11:57

Коментари:

0
Црвена ружа у башти
Фото: Rodrigo Paes Leme/Pexels

Ако желите прелијепе руже преко цијелог љета, не смијете сада да направите ове три грешке у мају. Мај је најважнији мјесец за цвјетање ружа, јер тада снажно расту, формирају пупољке и припремају се за највеличанственији период цвјетања.

Љепота ружа долази са неколико важних правила његе. У мају биљке улазе у интензивну фазу раста, развијају нове изданке и формирају пупољке, па је сада кључно обезбиједити им довољно хране, воде, свјетлости и заштите од болести.

МВ Ходиус хантавирус

Свијет

Ово је нулти пацијент са брода смрти: Добио температуру, преминуо 5 дана касније

Ако им се пружи правилна њега током овог периода, руже ће обилно и дуго цвјетати. Али неколико уобичајених грешака може брзо ослабити биљку и смањити број цвјетова.

Редовно, али пажљиво залијевање

Дубинско залијевање најбоље је за руже, али не подносе стално влажно земљиште. Умјесто честог површинског залијевања, боље их је залијевати рјеђе, али обилније, како би вода доспјела до корјена.

Најбоље их је залијевати ујутру, директно поред биљке, без квашења листова. Влажно лишће, посебно увече, може подстаћи развој гљивичних болести попут пепелнице и црне пјегавости.

Никола Јокић

Кошарка

Да ли ће Јокић играти за Србију овог љета? Огласио се Небојша Човић

Ђубрење је кључ обилног цвјетања

Мај је најважнији мјесец и право вријеме за ђубрење ружа. Биљкама су тада потребне хранљиве материје да би створиле јаке изданке и пупољке. Најбоље је користити ђубриво намијењено ружама, јер садржи однос хранљивих материја прилагођен њиховим потребама.

Превише азота може подстаћи бујан раст лишћа, али не и цвјетова, па не треба претјеривати са ђубрењем. Увијек је боље држати се препоручене дозе него покушавати убрзати раст већом количином ђубрива.

Компост или зрео стајњак такође могу бити добар додатак, али само ако је правилно разложен и не долази у директан контакт са младим изданцима.

Уклоните увеле цвјетове

У мају руже треба редовно прегледати и уклањати све што непотребно одузима енергију биљци. Слаби, оштећени или болесни изданци могу се одрезати чистим и оштрим маказама.

Институт за јавно здравство РС

Друштво

Огласио се Институт за јавно здравство Српске: Нема разлога за панику

Ако су се први цвјетови већ отворили и почели да вену, уклоните их на вријеме. На тај начин ружа не троши енергију на формирање плодова, већ је усмјерава ка новим пупољцима и наставку цвјетања.

Рез увијек треба правити изнад здравог листа или пупољка, под благим углом, како вода не би остајала на мјесту реза.

Три грешке могу да униште цвјетање

Прва грешка: заливање лишћа. Руже треба заливати у коријену, а не у листовима. Влажно лишће, посебно ако се брзо не осуши, ствара одличне услове за гљивичне болести које могу ослабити биљку и уништити цвјетне пупољке.

Друга грешка: превише ђубрива. Вишак ђубрива, посебно богатог азотом, може резултирати бујном зеленом масом, али слабијим цвјетањем. Ружа тада изгледа снажно, али производи мање цвјетова.

Трећа грешка: неуклањање увелих цвјетова. Ако на биљци остану увели цвјетови, ружа усмјерава своју енергију у формирање плодова умјесто у нове пупољке. Редовно уклањање увелих цвјетова један је од најлакших начина за продужење цвјетања.

Аксеки и Каран

Република Српска

Каран са Аксекијем: Разговарано о наставку сарадње Српске и Турске

Заштита од болести почиње сада

Топли дани, влажност и густо лишће стварају идеалне услове за болести ружа. Пепелница, рђа и црна пјегавост најчешће се појављују у мају, а проблем се брже шири ако је биљка превише густа или су листови често влажни.

Руже треба да имају довољно ваздуха између грана. Ако је грм превише густ, уклоните неке од слабијих изданака како би ваздух могао да циркулише. Редовно сакупљајте опало лишће око биљке, јер оно може да садржи патогене.

Малч задржава влагу и штити коријење

Слој малча око ружа помаже у задржавању влаге у земљишту, смањује раст корова и штити коријење од наглих промјена температуре. Можете користити уситњену кору, компост, сламу или други органски малч.

Важно је да малч не лежи директно на стабљици. Оставите мало простора око основе биљке како бисте спријечили накупљање влаге и подстицање труљења.

Руже у саксијама захтијевају додатну пажњу

Ако узгајате руже на балкону или тераси, мај је најважнији мјесец и је вријеме да провјерите саксију, подлогу и дренажу. Саксија мора да има рупе за одвод воде, а земљиште мора бити хранљиво и пропусно.

Саво Минић

Економија

Минић: Одговор на кризу морају бити инвестиције

Руже у саксијама брже троше хранљиве материје, па их је потребно редовније прихрањивати, али у мањим дозама. Такође их је потребно чешће залијевати него руже посађене у башти.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ружа

Цвијеће

заштита биљака

њега биљака

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.

Хроника

Разбијен ланац проституције: У Србији ухапшено више особа

2 ч

0
У касарни "Козара" у Бањалуци служен је парастос за погинуле борце и цивиле у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања Дана Војске Републике Српске (ВРС) и Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Друштво

34 године од формирања ВРС; Живот за слободу српског народа дало више од 23.000 бораца

2 ч

0
ЕУ припрема нова правила за заштиту дјеце на друштвеним мрежама

Наука и технологија

ЕУ припрема нова правила за заштиту дјеце на друштвеним мрежама

2 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова у једној ријечи одговорила Каји Калас: Узалуд

2 ч

0

Више из рубрике

Шта морате знати ако први пут идете у манастир Острог?

Савјети

Шта морате знати ако први пут идете у манастир Острог?

5 ч

0
мрави

Савјети

Отјерајте мраве и мушице из куће без хемије: Ево шта вам је потребно

1 д

0
Машина за прање веша

Савјети

Како да црна одјећа не изблиједи након само неколико прања

1 д

0
Змија у лишћу

Савјети

Ово привлачи змије као магнет, а многи то држе у дворишту

4 д

0

  • Најновије

14

02

Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник

13

57

Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

13

55

Пуцали из пиштоља у порти храма

13

53

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

13

51

АМС Српске упутио апел возачима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner