Како се ријешити досадних мрава и других инсеката који вам улазе у кућу

Са првим топлим данима и отвореним прозорима, домови се пуне свјежим ваздухом и светлом, а боравак напољу постаје свакодневно задовољство.
Мада, изнад све те лијепе стране прољећа, стижу и непозвани гости ситни инсекти који лако пронађу пут до кухиње.
Док су пчеле и лептири пожељни у башти, мрави у затвореном простору брзо постају проблем. Добра вијест је да рјешење не мора бити ни скупо ни компликовано – довољно је оно што већ имате у кухињи.
На друштвеним мрежама се проширио једноставан трик који укључује комбинацију два основна састојка и може помоћи у борби против мрава, а понекад и других инсеката.
Потребно је помијешати једнаке количине соде бикарбоне и шећера – однос 1:1 је кључан. Шећер служи да привуче инсекте, док сода бикарбона има другачији ефекат када је унесу.
Ако знате одакле мрави долазе, смесу поспите директно на то мјесто. У супротном, распоредите је дуж ивица просторије, уз лајсне или мјеста гдје сте их приметили. Привучени шећером, инсекти ће појести смјесу, а касније, у контакту са водом, долази до реакције која их елиминише, преноси Блиц жена.
Ова метода је популарна јер је једноставна, приступачна и не захтијева хемикалије из продавнице. Тако можете задржати свежину дома и безбрижно уживати у топлијим данима, без непожељних “посјетилаца”.
