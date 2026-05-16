Спектакл: Јована Ногић исписала историју WНБА!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска кошаркашица Јована Ногић померила је границу у WНБА феноменалном партијом претходне ноћи.
Она је предводила свој Финикс Меркјури до побједе над Чикаго Скајом резултатом 91:83 и дошла до обарања рекорда најјаче женске лиге на свијету.
Ногић је, наиме, убацила чак 27 поена и тиме постала недрафтовани руки са највише постигнутих поена на једној утакмици.
Својој статистици додала је и четири скока и двије украдене лопте.
Био је ово њен најбољи меч у WНБА каријери, само два дана након што је одиграла најгори, када је убацила само два поена.
Притом је била и "меч-винер", јер је Чикаго успио да дође до 84:83, када је Ногић везала седам поена и ријешила питање побједника.
Поред Српкиње која је блистала са 27, Алиса Томас и Кејла Купер постигле су по 17 поена.
