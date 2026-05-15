Карлик Џонс условно осуђен на осам мјесеци затвора

АТВ
15.05.2026 16:23

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Партизана, који су учествовали у тучи испред једног ноћног клуба у Београду 5. маја 2025. године, осуђени су пресудом Првог основног суда у Београду од 15. маја.

Карлик Џонс осуђен је на условну казну затвора у трајању од осам мјесеци, док су Стерлинг Браун и Исак Бонга уплатили по 300.000 динара оштећеном.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду саопштило је да је 7. маја закључен споразум о признању кривичног дјела са окривљеним С. А. Ј. због извршења кривичног дјела тешка тјелесна повреда.

Споразум је прихваћен пресудом Првог основног суда у Београду 15. маја, којом је окривљени оглашен кривим и изречена му је условна осуда. Утврђена му је казна затвора у трајању од осам мјесеци, са роком провјеравања од двије године, због кривичног дјела учествовање у тучи.

У истом предмету, према окривљенима С. Б, И. Б. и Н. Ј. примијењен је институт одлагања кривичног гоњења.

Тужилаштво је формирало предмет поводом догађаја од 5. маја 2025. године, када је око 4.30 часова у Црнотравској улици у Београду, испред угоститељског објекта, дошло до туче више лица. У сукобу су учествовала три кошаркаша КК Партизан и друга лица, а том приликом Ј. К. је задобио тешке тјелесне повреде.

Поступајући по захтјеву Првог основног јавног тужилаштва у Београду за прикупљање потребних обавјештења, полиција је доставила извјештај са изјавама учесника и очевидаца, медицинском документацијом и видео-снимком.

Након тога, тужилаштво је спровело доказни поступак у којем су саслушани окривљени, испитан оштећени и шест свједока, те је наложено судско-медицинско вјештачење ради утврђивања тежине и начина настанка повреда код оштећеног, као и допунско медицинско вјештачење.

Након анализе приједлога бранилаца окривљених и утврђеног чињеничног стања, јавни тужилац је приступио преговорима, те је закључен споразум о признању кривичног дјела са окривљеним С. А. Ј.

Послије консултација са оштећеним, који се сагласио са примјеном опортунитета према окривљенима С. Б. и И. Б, донесена је наредба о одлагању кривичног гоњења. Том одлуком одређено је да окривљени уплате по 300.000 динара на рачун оштећеног, док је окривљени Н. Ј. дужан да уплати 100.000 динара.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворног текста на порталу atvbl.rs.

