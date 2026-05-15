Карлик Џонс условно осуђен на осам мјесеци затвора

Кошаркаши Партизана, који су учествовали у тучи испред једног ноћног клуба у Београду 5. маја 2025. године, осуђени су пресудом Првог основног суда у Београду од 15. маја.
Карлик Џонс осуђен је на условну казну затвора у трајању од осам мјесеци, док су Стерлинг Браун и Исак Бонга уплатили по 300.000 динара оштећеном.
Прво основно јавно тужилаштво у Београду саопштило је да је 7. маја закључен споразум о признању кривичног дјела са окривљеним С. А. Ј. због извршења кривичног дјела тешка тјелесна повреда.
Споразум је прихваћен пресудом Првог основног суда у Београду 15. маја, којом је окривљени оглашен кривим и изречена му је условна осуда. Утврђена му је казна затвора у трајању од осам мјесеци, са роком провјеравања од двије године, због кривичног дјела учествовање у тучи.
У истом предмету, према окривљенима С. Б, И. Б. и Н. Ј. примијењен је институт одлагања кривичног гоњења.
Тужилаштво је формирало предмет поводом догађаја од 5. маја 2025. године, када је око 4.30 часова у Црнотравској улици у Београду, испред угоститељског објекта, дошло до туче више лица. У сукобу су учествовала три кошаркаша КК Партизан и друга лица, а том приликом Ј. К. је задобио тешке тјелесне повреде.
Поступајући по захтјеву Првог основног јавног тужилаштва у Београду за прикупљање потребних обавјештења, полиција је доставила извјештај са изјавама учесника и очевидаца, медицинском документацијом и видео-снимком.
Након тога, тужилаштво је спровело доказни поступак у којем су саслушани окривљени, испитан оштећени и шест свједока, те је наложено судско-медицинско вјештачење ради утврђивања тежине и начина настанка повреда код оштећеног, као и допунско медицинско вјештачење.
Након анализе приједлога бранилаца окривљених и утврђеног чињеничног стања, јавни тужилац је приступио преговорима, те је закључен споразум о признању кривичног дјела са окривљеним С. А. Ј.
Послије консултација са оштећеним, који се сагласио са примјеном опортунитета према окривљенима С. Б. и И. Б, донесена је наредба о одлагању кривичног гоњења. Том одлуком одређено је да окривљени уплате по 300.000 динара на рачун оштећеног, док је окривљени Н. Ј. дужан да уплати 100.000 динара.
