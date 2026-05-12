Кошаркашки камп КК Партизан на Јахорини слави 25. рођендан

И ове године Јахорина ће бити база за тренинге на стотине младих кошаркаша који маштају да једног дана остваре своје снове. Кошаркашки камп у организацији бањалучког Партизана слави 25. рођендан, а овогодишњи амбасадор је капитен Партизана Вања Маринковић који је и својевремено и сам био полазник кампа.