Детроит поново побјегао са ивице амбиса, Спарси прегазили Минесоту за финале Запада

Кошаркаши Детроита побиједили су на гостовању екипу Кливленда резултатом 115:94 (27:25, 27:26, 30:19, 31:24) и тако изједначили на укупних 3:3 у полуфиналу плеј-офа Источне конференције НБА лиге.
Након тешком муком извојеваног "брејка" у Детроиту, Кавалирси су пред својим навијачима имали "меч лопту" за пласман у финале Источне конференције, али Пистонси су узвратили истом мером и изједначили на 3:3 у серији.
Предност домаћег терена поново је на страни првопласираног тима из регуларног дијела сезоне, па ће одлучујућа седма утакмица бити одиграна у понедјељак од 1.00 сат иза поноћи у Детроиту.
Неуништива чета Џека Бикерстафа још једном је заблистала суочена са елиминацијом у овогодишњем плеј-офу. Била је ово већ четврта побједа Пистонса у ситуацији када их један пораз дијели од краја сезоне. У првој рунди су елиминисали Орландо након што су губили са 1:3 у серији, а сада су и Кавалирсима поништили прву "меч лопту".
Не само да су побиједили и остали у трци за финале Истока, доминантном партијом су исписали историју. Откако су Сент Луис хокси у НБА плеј-офу 1960. надиграли Минеаполис лејкерсе са 117:96 није било тако убједљиве побједе гостујућег тима суоченог са заостатком од 2:3 у шестој утакмици.
Гости су контролисали дешавања на паркету током готово читавог меча. Први пут су двоцифрену предност стекли почетком друге четвртине. До одласка на велики одмор Кавалирси су смањили разлику на три поена (51:54), али онда су Пистонси трећи квартал отворили серијом 12:2 од које се домаћин никада није у потпуности опоравио.
Пришао је Кливленд у једном тренутку на обећавајућих минус шест, али ближе преокрету није могао. Још једна серија 13:2 дефинитивно је сломила домаћу екипу, па су у посљедњих 12 минута Пистонси ушли са залихом од 14 поена - 70:84. Без проблема су посао привели крају.
Детроит је меч окончао са 16 погођених тројки из 36 покушаја, што је за Пистонсе највећи број погодака са дистанце у овогодишњем плеј-офу. Предводио их је Кејд Канингем са 21 поеном (5/10 за три) и осам асистенција.
Пол Рид је убацио 17, а Џејлен Дурен и Данис Џенкинс по 15 поена. Дурен је са 11 ухваћених лопти комплетирао дабл-дабл учинак.
Међу Кавалирсима се поново истакао Џејмс Харден са 23 поена и седам скокова. Пратили су га Донован Мичел и Еван Мобли са по 18 поена. На 13 се зауставио Џерет Ален.
Кавси су имали чак 20 изгубљених лопти, што је резултирало са 28 поена Детроита, а и разлика у броју асистенција сведочи о потпуној доминацији гостију - 25:15 у корист Пистонса.
Кошаркаши Сан Антонио спарса изборили су пласман у финале Западне конференције НБА лиге, пошто су у шестој утакмици полуфинала на гостујућем терену убједљиво побиједили Минесоту резултатом 139:109 (36:27, 38:34, 36:23, 29:25).
Први пут од 2017. године и први пут у ери након одласка Грега Поповича Сан Антонио спарси ће играти у финалу Западне конференције НБА лиге.
Са укупних 4:2 у полуфиналној серији Спарси су елиминисали Минесоту, тим који је био финалиста у претходне двије сезоне.
Екипа из Тексаса је већ трећи пут побиједила Тимбервулвсе у "Таргет центру", поново изузетно убједљиво. Прошлу утакмицу Спарси су добили са 29 поена разлике, а сада су заокружили доминацију на још радикалнијих 30.
Гости су се брзо наметнули и диктирали су темпо од првог напада до посљедњег звука сирене. Прегазили су ривала већ почетком друге четвртине када су серијом 20:0 стекли недостижну залиху од 29 поена - 27:56.
Све након тога било је само одрађивање посла, мада је разлика расла и до најубједљивијих и шокантних плус 37 у посљедњој дионици.
Поглед на статистику најбоље открива колико је Минесота запањујуће била немоћна. Гости су за три поена шутирали са скоро 50 одсто успјешности (18/38), имали су 10 изгубљених лопти мање (5:15), уз девет асистенција (34:25), 11 блокада (13:2) и невјероватан 31 скок више од противника - 60:29.
Најефикаснији је био Стефон Касл са 32 поена, 11 скокова и шест асистенција, уз пет погођених тројки из седам покушаја. Пратили су га Диарон Фокс са 21 поеном и Виктор Вембањама са 19 поена, шест ухваћених лопти и три блокаде.
Међу Тимбервулвсима је предњачио Ентони Едвардс са 24 постигнута поена, мада је из игре шутирао 9/26.
Спарси ће у финалу Западне конференције играти против Оклахоме, још увијек непоражене у овогодишњем НБА плеј-офу.
(РТС)
