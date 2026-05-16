Слоба Васић пребачен на психијатрију! Пјевач под надзором љекара

Пјевач Слоба Васић након инцидента на аеродрому, када је због недоличног понашања у алкохолисаном стању удаљен из авиона, завршио је у Ургентном центру, одакле је потом пребачен на ВМА.
Како Курир сазнаје, тренутно се налази у Специјалној болници за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" ради даљих испитивања.
Његово стање је под надзором љекара, који прате све околности инцидента и спроводе неопходне анализе.
Пјевач је, према сазнањима, био у алкохолисаном стању, због чега су у авиону морали да реагују и капетан и обезбјеђење. Након што је изведен из летјелице, удаљен је и из зграде аеродрома, а потом превезен у Ургентни центар. Касније је, како сазнаје "Курир", пребачен на ВМА како би љекари спровели третман отрјежњења и неопходне прегледе.
У међувремену, на аеродром је стигла и његова супруга, видно узнемирена и љута због ситуације у којој се њен муж нашао. Како тврде извори, током телефонског разговора рекла је да му већ шест година говори да има проблем са алкохолом, али да "не вриједи".
Новинарка екипе су се налазиле налазила на лицу мјеста, а након неколико сати, Лела је напустила болницу, видно исцрпљена и забринута. Могло се примијетити да је вадила крв, али није била расположена за дужи разговор са новинарима.
"Стварно немам снаге, верујте ми. Не могу ништа да причам", рекла је Лела, држећи се за груди док је полако одлазила.
На питање како је Слоба и да открије детаље, поручила је:
"Не могу. Добро је сада, жив, здрав."
Иначе, пјевач има проблеме са анкциозношћу, о чему су говорили његови блиски сарадници недавно.
"Слоба се већ дуже време бори са анксиозношћу. Мислио је да је тај период иза њега, али је у последњих неколико дана, услед појачаног стреса и исцрпљености, дошло до наглог погоршања стања. У једном тренутку је изгубио свест, након чега је хоспитализован. Тренутно се налази у болници под лекарским надзором, стање је стабилно и задржаће се неколико дана како би се терапија и опоравак у потпуности стабилизовали. Важно је нагласити да није реч ни о чему другом, већ искључиво о здравственом проблему везаном за анксиозност. Овим путем молимо за разумевање и мало приватности, како би се могао у миру опоравити. Када буде спреман за лично оглашавање, благовремено ће се он свакако огласити", рекла је Ајла, Слобина ПР менаџерка.
