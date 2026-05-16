Шта ће се догодити ако Аустралија побиједи на Евровизији?

АТВ

АТВ
16.05.2026 17:47

Делта Гудрем из Аустралије изводи пјесму „Eclipse“ током генералне пробе за велико финале 70. такмичења за пјесму Евровизије у Бечу, Аустрија, у петак, 15. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Аустралија на Евровизији већ годинама изазива подијељене реакције међу гледаоцима. Док једни без проблема прихватају њено учешће, други се и даље питају како држава с другог краја свијета може наступати на такмичењу које је уско повезано с Европом. Одговор заправо нема везе са географијом.

Кључну улогу има Европска радиодифузна унија (ЕБУ), организација која окупља јавне телевизијске сервисе из десетина држава. Управо чланство у тој мрежи главни је услов за наступ на Евросонгу, а не физичка припадност европском континенту. Зато су кроз године на такмичењу учествовале и земље попут Израела или Азербејџана, док је Аустралија с временом постала један од најзанимљивијих и најуспјешнијих учесника.

Аустралијанци Евросонг прате још од 1983. године, а такмичење тамо има велику и веома активну базу фанова. Управо због дугогодишње популарности ЕБУ је 2015. године, поводом 60. годишњице Евросонга, Аустралији послао посебну позивницу за учешће.

Првобитно је то требало бити једнократно појављивање, али одличан резултат промијенио је планове организатора. Гуy Себастиан тада је освојио високо пето мјесто и оставио снажан утисак, након чега је Аустралија постала стални дио Евросонга. Најближе побједи били су годину касније, када је Дами Им с пјесмом "Sound of Silence" завршила на другом мјесту и била међу главним фаворитима вечери.

Али, шта би се заправо догодило када би Аустралија побиједила на Евросонгу?

Иако Аустралија може однијети побједу, постоји једно правило које се не мијења - Евросонг се и даље мора одржати у Европи. У случају аустралијске побједе, тамошња телевизија СБС организовала би такмичење заједно с неком европском телевизијском кућом, док би само такмичење остало на европском тлу.

Према ранијим плановима ЕБУ-а, да је Дами Им побиједила 2016. године, организацију би највјероватније преузео њемачки НДР, док је ББЦ био резервна опција. Тиме организатори желе задржати логистичку и продукцијску повезаност Евросонга с Европом, без обзира на побједника.

Аустралија и ове године озбиљно циља на сам врх. За Евросонг 2026. интерно је одабрана Делта Годрем, једна од највећих аустралијских музичких звијезда, која се представља пјесмом "Eclipse".

Пјевачица иза себе има богату каријеру, укључујући девет синглова који су завршили на првом мјесту топ-листа те више од осам милиона продатих албума широм свијета. Њен наступ у другој полуфиналној вечери изазвао је велико интересовање међу фановима, а пласман у велико финале додатно је појачао очекивања. Многи је већ сада виде као једну од озбиљнијих кандидаткиња за побједу.

(дневник.хр)

