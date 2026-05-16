Logo
Large banner

"Читаће вам мисли": Стиже АИ који зна шта желите прије него што то и сами помислите

Аутор:

АТВ
16.05.2026 18:29

Коментари:

0
Вјештачка интелигенција
Фото: Pixabay

Замислите свијет у којем ваш дигитални асистент не чека вашу команду, већ унапријед зна шта вам је потребно. Из компаније Антхропик стижу најаве које мијењају начин на који се посматра развој вјештачке интелигенције – заборавите на куцање наредби, АИ постаје проактиван.

Блиска будућност вјештачке интелигенције

Према ријечима Кете Ву, једне од водећих фигура у компанији Антхропик, ово није сценарио из научне фантастике, већ блиска будућност вјештачке интелигенције, пише „б92“.

Кет Ву, која у компанији Антхропиц (творцу популарног АИ модела Клауд) води развој производа, истакла је на недавној конференцији да се фокус индустрије помјера са реактивне на проактивну вјештачку интелигенцију. Циљ је стварање система који су „антиципативни“.

Предвиђа наредни корак

Она објашњава да данашњи АИ модели углавном функционишу по принципу „питање–одговор“. Међутим, сљедећа фаза развоја подразумијева моделе који разумију контекст живота корисника, пословних обавеза и навика до те мјере да могу да предвиде наредни корак.

ILU-META-180925

Наука и технологија

Мета уводи "Инкогнито ћаскање" у једну апликацију

„Будућност АИ-ја није у томе да му кажете шта да уради, већ у томе да он антиципира ваше потребе прије него што их уопште постанете свјесни“, изјавила је Ву.

Захтијева велико повјерење

Иако визија звучи импресивно, Ву наглашава да овакав ниво интеграције захтијева велико повјерење. Антхропиц се од почетка позиционира као компанија којој је безбједност (АИ сејфти) приоритет, што ће бити кључно у ери када ће АИ имати увид у најосјетљивије аспекте дигиталног живота корисника.

Стручњаци сматрају да би оваква трансформација могла из темеља промијенити начин на који се користе паметни телефони и рачунари. Интерфејси какве данас познајемо могли би постати сувишни, јер би АИ постао невидљиви слој који проактивно олакшава свакодневицу.

Док технолошки гиганти попут Гугла и Мајкрсофта такође убрзано раде на сличним системима, приступ компаније Антхропиц заснован на „уставној вјештачкој интелигенцији“ могао би бити кључан у томе да ли ће овакви асистенти бити прихваћени као савезници или као потенцијална пријетња приватности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

Читање мисли

наука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Професор физичког нудио односе дјевојчици (14): Није знао да је она АИ замка

Свијет

Професор физичког нудио односе дјевојчици (14): Није знао да је она АИ замка

7 ч

0
Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

Наука и технологија

Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

3 д

0
АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

Свијет

АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

1 седм

0
Болница, научник

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција бржа од љекара у хитним случајевима? Студија која покреће много питања

1 седм

0

Више из рубрике

Стопало мајмуна

Наука и технологија

Метод машинског учења мапира неизвјесност сценарија биодиверзитета – веза са бигфутом

3 ч

0
Објављена симулација: Шта би се десило да удари астероид који је збрисао диносауре?

Наука и технологија

Објављена симулација: Шта би се десило да удари астероид који је збрисао диносауре?

3 ч

0
Археолошко откриће крај Дунава: Ископана 302 новчића из доба Рима

Наука и технологија

Археолошко откриће крај Дунава: Ископана 302 новчића из доба Рима

4 ч

0
гугл претрага историја

Наука и технологија

Гугл има огромну архиву свега што сте икада тражили на интернету, а ево како да је видите

1 д

0

  • Најновије

19

43

Црвена звезда тежим путем до Лиге шампиона

19

38

"Кукуруз у доброј кондицији, у току заштита класа пшенице"

19

31

Све више грађана користи лијекове за смирење: Шта је разлог?

19

22

Насиље у породици велики проблем друштва

19

18

Ко данас пружа услуге психолога и психотерапеута?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner