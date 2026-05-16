"Читаће вам мисли": Стиже АИ који зна шта желите прије него што то и сами помислите

Замислите свијет у којем ваш дигитални асистент не чека вашу команду, већ унапријед зна шта вам је потребно. Из компаније Антхропик стижу најаве које мијењају начин на који се посматра развој вјештачке интелигенције – заборавите на куцање наредби, АИ постаје проактиван.
Према ријечима Кете Ву, једне од водећих фигура у компанији Антхропик, ово није сценарио из научне фантастике, већ блиска будућност вјештачке интелигенције, пише „б92“.
Кет Ву, која у компанији Антхропиц (творцу популарног АИ модела Клауд) води развој производа, истакла је на недавној конференцији да се фокус индустрије помјера са реактивне на проактивну вјештачку интелигенцију. Циљ је стварање система који су „антиципативни“.
Она објашњава да данашњи АИ модели углавном функционишу по принципу „питање–одговор“. Међутим, сљедећа фаза развоја подразумијева моделе који разумију контекст живота корисника, пословних обавеза и навика до те мјере да могу да предвиде наредни корак.
„Будућност АИ-ја није у томе да му кажете шта да уради, већ у томе да он антиципира ваше потребе прије него што их уопште постанете свјесни“, изјавила је Ву.
Иако визија звучи импресивно, Ву наглашава да овакав ниво интеграције захтијева велико повјерење. Антхропиц се од почетка позиционира као компанија којој је безбједност (АИ сејфти) приоритет, што ће бити кључно у ери када ће АИ имати увид у најосјетљивије аспекте дигиталног живота корисника.
Стручњаци сматрају да би оваква трансформација могла из темеља промијенити начин на који се користе паметни телефони и рачунари. Интерфејси какве данас познајемо могли би постати сувишни, јер би АИ постао невидљиви слој који проактивно олакшава свакодневицу.
Док технолошки гиганти попут Гугла и Мајкрсофта такође убрзано раде на сличним системима, приступ компаније Антхропиц заснован на „уставној вјештачкој интелигенцији“ могао би бити кључан у томе да ли ће овакви асистенти бити прихваћени као савезници или као потенцијална пријетња приватности.
