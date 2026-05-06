АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

ATV
06.05.2026 08:51

Фото: Envato/Tanjug/AP/Yves Herman

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони осудила је ширење дипфејк фотографија генерисаних вјештачком интелигенцијом, међу којима је и она која је приказује у доњем вешу, након што су се масовно почеле дијелити интернетом. Мелони се огласила на Фејсбуку након што је фотографија постала вирална и изазвала осуде корисника који су повјеровали да је стварна, пише Гардијан.

„Ја се могу одбранити, многи други не могу“

„Посљедњих дана кружи неколико мојих лажних фотографија, генерисаних вјештачком интелигенцијом, које су неки превише ревносни противници представили као стварне“, написала је Мелони у уторак на Фејсбуку. „Морам признати, ко год да их је створио… чак ме је и прилично уљепшао“, нашалила се. „Но, остаје чињеница да су људи, како би нападали и ширили неистине, данас спремни користити апсолутно све.“

У својој објави подијелила је и спорну фотографију која је наводно приказује у доњем вешу док сједи на кревету — урадак који је постао виралан и изазвао талас осуда корисника увјерених у аутентичност.

„Заиста је срамотно да се премијерка представља у таквом стању. Недостојно је институционалне улоге коју обавља. Нема нимало срама“, написао је један корисник.

Мелони је у својој изјави осудила такав поступак као облик интернетског злостављања, упозоривши да су фотографије генерисане вјештачком интелигенцијом све опаснији алат за обмањивање и наношење штете појединцима.

„Ово питање надилази мене“, додала је. „Дипфејк је опасно оружје јер може преварити, манипулисати и циљати било кога. Ја се могу одбранити. Многи други не могу. Зато би увијек требало да важи једно правило: провјерите прије него што повјерујете и размислите прије него што подијелите. Јер данас се то догађа мени, а сутра се може догодити било коме.“

Борба против дипфејка у centru политике

Борба против ризика које представљају вјештачка интелигенција и дипфејк постала је један од кључних елемената програма десничарске владе премијерке Мелони.

Италија је прошлог септембра постала прва земља Европске уније која је одобрила свеобухватан закон о регулисању кориштења вјештачке интелигенције. Закон уводи затворске казне за оне који технологију користе за наношење штете — укључујући стварање дипфејк садржаја — те поставља ограничења приступа за дјецу.

Из владе Ђорђе Мелони поручили су да законодавство, усклађено с историјским Актом о вјештачкој интелигенцији Европске уније, представља одлучујући корак у обликовању развоја и примјене вјештачке интелигенције у цијелој земљи.

Скандал који је подстакао доношење закона

Доношење закона услиједило је након скандала с порнографском интернетском страницом која је објављивала измијењене фотографије истакнутих Талијанки, укључујући Мелони и опозициону лидерку Ели Шлајн, што је изазвало огорчење у Италији.

Фотографије — преузете с друштвених мрежа или јавних догађаја и дорађене вулгарним и сексистичким натписима — дијељене су на платформи с више од 700.000 претплатника. Многе су приказивале политичарке из различитих странака, манипулисане тако да се истичу дијелови тијела или имплицирају сексуализоване позе.

Талијанска полиција наложила је гашење странице, а тужиоци у Риму покренули су истрагу због сумње на кривична дјела попут незаконитог ширења сексуално експлицитног садржаја, такозване осветничке порнографије, те клевете и изнуде.

(Индекс)

