Рубио: Завршена војна операција, постигли смо све циљеве

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да је војна операција "Епски бијес" у Ирану окончана и да су Сједињене Државе постигле све циљеве.
"Операција "Епски бијес" је завршена. Предсједник Доналд Трамп обавијестио је о томе Конгрес. Завршили смо са том фазом", рекао је Рубио новинарима.
Трамп је у петак упутио писмо Конгресу у којем је навео да су војне операције против Ирана, започете 28. фебруара, окончане, иако је Пентагон наставио да прилагођава војно присуство у региону с обзиром на то да пријетња и даље постоји.
Свијет
Трамп: Лично учествујем у разговорима са Техераном
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
01
22
58
22
56
22
51
22
45
Тренутно на програму