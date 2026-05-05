Трамп: Лично учествујем у разговорима са Техераном

05.05.2026 22:27

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да лично учествује у разговорима са Техераном.

"Оно што ми се не свиђа код Ирана јесте то што са мном лично разговарају са великим поштовањем, а онда изађу на телевизију и кажу: `Нисмо разговарали са предсједником`. Управо сам разговарао са њима, дакле, играју игре", рекао је Трамп новинарима.

Према његовим ријечима, Техеран жели да постигне договор о обустави непријатељстава са Вашингтоном.

"Могу рећи сљедеће - Иран очајнички жели да постигне договор", нагласио је Трамп.

