Хорор свадба: Младожења убијен док је ишао по младу

Младожењу из Индије убили су рођаци младе који су се противили њиховом браку, јављају индијски медији. Незапамћен злочин догодио се у области Кета Сараи.
Према ријечима начелника полиције Кунвара Анупама Синга, оптужени, идентификован као Прадип Бинд, заједно са саучесником је отворио ватру на младожењу Азада Бинда током свадбене поворке, што је довело до његове смрти у болници, преноси "Трибјун".
У обраћању новинарима, начелник је навео да је пријављена пуцњавана свадбену поворку у области Кета Сараи. Истрагом је утврђено да се поворка младића по имену Азад Бинд кретала ка том подручју.
"Рођак младе, Прадип Бинд, био је незадовољан овим браком и, заједно са својим сарадником Равијем Јадавом, стигао је на мотоциклу и пуцао у младожењу, који је преминуо по доласку у болницу. На основу пријаве породице, покренут је поступак према релевантним члановима закона. Формирани су полицијски тимови за хапшење оптужених", изјавио је Синг.
Отац настрадалог, Рам Лакан Бинд, тврдио је да оптужени од раније спроводи циљано насиље над њима, подсјећајући на претходни напад због којег је остао инвалид, пише "Телеграф".
"Напали су нас и раније, док сам био на путу за Мумбаи, и тада ми је поломљена нога. У аутомобилу са младићем (жртвом) била су два дјетета и двије одрасле особе поред возача", рекао је Бинд за агенцију АНИ.
