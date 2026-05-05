Logo
Large banner

Хорор свадба: Младожења убијен док је ишао по младу

Аутор:

АТВ
05.05.2026 19:18

Коментари:

0
Хорор свадба: Младожења убијен док је ишао по младу
Фото: Pixabay

Младожењу из Индије убили су рођаци младе који су се противили њиховом браку, јављају индијски медији. Незапамћен злочин догодио се у области Кета Сараи.

Према ријечима начелника полиције Кунвара Анупама Синга, оптужени, идентификован као Прадип Бинд, заједно са саучесником је отворио ватру на младожењу Азада Бинда током свадбене поворке, што је довело до његове смрти у болници, преноси "Трибјун".

Vatrogasci

Хроника

Пожар у складишту у Бањалуци

У обраћању новинарима, начелник је навео да је пријављена пуцњавана свадбену поворку у области Кета Сараи. Истрагом је утврђено да се поворка младића по имену Азад Бинд кретала ка том подручју.

"Рођак младе, Прадип Бинд, био је незадовољан овим браком и, заједно са својим сарадником Равијем Јадавом, стигао је на мотоциклу и пуцао у младожењу, који је преминуо по доласку у болницу. На основу пријаве породице, покренут је поступак према релевантним члановима закона. Формирани су полицијски тимови за хапшење оптужених", изјавио је Синг.

илу-мрав-19042026

Савјети

Како да се ријешите мрава из куће

Отац настрадалог, Рам Лакан Бинд, тврдио је да оптужени од раније спроводи циљано насиље над њима, подсјећајући на претходни напад због којег је остао инвалид, пише "Телеграф".

"Напали су нас и раније, док сам био на путу за Мумбаи, и тада ми је поломљена нога. У аутомобилу са младићем (жртвом) била су два дјетета и двије одрасле особе поред возача", рекао је Бинд за агенцију АНИ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Свадба

Убијен младожења

Младожења

вјенчање

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Нестала Епстинова жртва: Мистерија потреса Њујорк

1 ч

0
Ко је највећа стипса међу милијардерима

Свијет

Ко је највећа стипса међу милијардерима

1 ч

0
Погинули ватрогасци Виктор Кузменко и Дмитро Скрил

Свијет

Русија жестоко одговорила: Убијен херој Украјине

3 ч

0
Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Свијет

Глобалне резерве нафте близу осмогодишњег минимума

5 ч

0

  • Најновије

20

10

Извучени Лото бројеви: Резултати 36. кола

19

56

Бањалука добила ново, шарено, ругло

19

37

Хоће ли СДС имати кандидата за изборе?

19

33

Новак Ђоковић сазнао потенцијалног ривала у Риму

19

28

Шесторо повријеђених у ланчаном судару

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner