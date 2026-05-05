Ко је највећа стипса међу милијардерима

Магазин "Форбс" недавно је одлучио направити јединствен експеримент: прерачунали су богатство најбогатијих људи на планети, али тако што су им "вратили" сав новац и дионице које су током живота донирали у хуманитарне сврхе.
Резултати ове "Стварне нето вриједности" дали су нам потпуно нову перспективу о томе ко су стварни филантропи, а ко највеће стипсе међу свјетском елитом.
Када се подвуче црта, један човјек се посебно издваја по свом (не)давању – Илон Маск.
Маск: Апсолутни владар богатства, али не и емпатије
Као далеко најбогатија особа на планети, са невјероватних 839 милијарди долара на редовној Форбсовој листи, Маск се уједно сврстава и међу најмање хуманитарне милијардере.
Истина, Маск је пребацио 8,5 милијарди долара у дионицама Тесле у своје хуманитарне фондације (што је тек 1% његовог укупног богатства). Међутим, скоро сав тај новац скупља прашину. Процјењује се да је само око 500 милиона долара – мизерних 0,06% његовог огромног богатства – заправо подијељено онима којима је потребно.
Већина његових донација догодила се у периоду када је морао платити огромне порезе због продаје дионица како би финансирао куповину Твитера, па многи аналитичари сматрају да је његово "донирање" заправо био само вјешт порески маневар.
Масков недостатак осјећаја за хуманост отвара занимљиво питање: Како би изгледала листа милијардера да најплеменитији међу њима никада нису донирали ни један једини долар?
Када би се новац, који су годинама давали, реинвестирао по тржишним цијенама, листа би доживјела тектонске промјене:
Бил Гејтс: Оснивач Мајкрософта је до сада раздијелио невјероватних 731 милион дионица своје компаније. Да их је задржао и уложио, данас би био четири пута богатији. Умјесто тренутног 19. мјеста на листи најбогатијих, Гејтс би са 464 милијарде долара био друга најбогатија особа на свијету.
Ворен Бафет: Легендарни инвеститор би са 9. мјеста скочио на високо 3. мјесто. Од 2006. године, Бафет је донирао дионице које би данас вриједиле више од 200 милијарди долара. Да је остао шкрт, његово богатство би износило 363 милијарде долара.
Нико никада у историји није дијелио новац брже од Мекензи Скот, бивше супруге оснивача Амазона Џефа Безоса. Умјесто да сједи на милијардама које је добила разводом, она је већ подијелила преко 26 милијарди долара на адресе више од 2.500 организација. Да је тај новац задржала, скочила би за чак 58 мјеста на листи и била међу 30 најбогатијих људи на свијету.
Са друге стране, њен бивши супруг Џеф Безос, који је у хуманитарне сврхе дао знатно мање, у овом прерачунатом сценарију (гдје се цијени стварна зарада без донирања) испада из топ 5 најбогатијих на планети.
Иако Маск због своје огромне стартне предности и даље држи прво мјесто, ова листа јасно показује разлику између оних који гомилају капитал и оних који га користе како би промијенили свијет на боље.
