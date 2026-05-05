Путовање из снова постало ноћна мора због смртоносног вируса

Путовање из снова на крузеру МВ Хондиус, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.
Шта је до сада познато:
На крузеру МВ Хондиус избила је зараза хантaвирус, који преносе глодари.
Потврђена су најмање три смртна случаја, док је више путника и чланова посаде обољело.
Брод је пловио од Аргентине ка Антарктику и даље према Африци.
Власти Зеленортских Острва забраниле су искрцавање због ризика по јавно здравље.
На броду се налази око 87 путника и 24 члана посаде, а међу њима има и заражених.
Свјетска здравствена организација координише евакуацију и медицинску процјену.
Међу путницима су и троје држављана Црне Горе.
Хантавирус се ријетко преноси са човјека на човјека, али може изазвати тешке респираторне проблеме.
Инкубација траје од 1 до 8 седмица, што додатно компликује ситуацију.
На крузеру не постоје услови за адекватно лијечење, јер не постоји специфичан лијек за ову болест.
Према досадашњим информацијама, три особе су преминуле, док је више путника обољело, а ситуација на броду додатно се закомпликовала због забране искрцавања на Зеленортским Острвима.
Брод којим управља холандска компанија Океанвајд Едспедишн, путовао је на релацији од Аргентине ка Антарктику када је пријављена појава симптома, пренио је АП.
Власти Зеленортских Острва одбиле су да дозволе искрцавање путника због ризика по јавно здравље, па брод остаје у отвореним водама. Према наводима, на броду је 24 члана посаде и 87 путника, док су међу болеснима и чланови посаде са респираторним симптомима. СЗО је саопштила да координишеа евакуацију и медицинску процјену, уз упозорење да је ризик за ширу јавност низак, али да су истраге у току.
Овај крузер испловио је прије око три недјеље из Аргентине са око 150 путника, обилазећи Антарктик и друге дестинације на путу ка Африци. Међутим, након појаве првих симптома код путника, путовање је нагло прекинуто озбиљном медицинском ситуацијом. Брод се тренутно налази у близини обале Зеленортских Острва, гдје власти нису дозволиле искрцавање, чак ни путницима којима је потребна хитна медицинска помоћ.
Сада се појавила информацију да су међу 150 путника на овом крузеру и троје држављана Црне Горе.
Милан Секуловић, новинар и уредник Градске ТВ из Подгорице истакао је говорећи за емисију “Редакција” да је Институт за јавно здравље јуче издао саопштење у којем је обавијестио да се на крузеру налазе црногорски држављани.
"Институт је такође потврдио да се ради о хантавирусу, те су навели који су симптоми. Они у овом тренутку прате ситуацију, а покушаће и да успоставе мјере којима ће се црногорски држављани заштитити. Имали смо ситуацију гдје су људи били заробљени на танкерима у Ирану, а сада имамо ситуацију са болешћу на крузеру. Ово је била стандардна процедура како би држава заштитила грађане и њихове интересе ", казао је Секуловић.
"Крузери су затворени системи и, према неким информацијама које сам успио да добијем, проблем је што на броду не постоје услови за лијечење оваквих болести. Не постоје услови да се људи збрину. Конкретно, лијек за ову болест не постоји већ се комбинује терапија која се користи за третирање грипа", истакао је он.
Тврди и да је поменути крузер изолован усљед страха осталих људи, те да су доктори врло збуњени о томе шта да раде и како да поступају.
"Ради се о врло озбиљном вирусу, који је прилично риједак, не преноси се лако али је проблем што се ни та могућност у овом тренутку не искључује. Ти људи и даље нису ступили у јавност, а пошто не знамо ни ко се налази на крузеру, претпоставља се да ти људи не могу да комуницирају ни са ким ван њега. Није Црна Гора толико мала. Надамо се да ће се све завршити како треба и да ће се наши грађани вратити живи и весели", казао је он.
Са друге стране, Др Саша Милићевић, педијатар о вирусу је истакао да се јако ијетко преноси те да је врло мала шанса да се добије преласком са човјека на човјека.
"Овај вирус се преноси преко глодара и мишева. Могао би да се пренесе директним контактом капљичним путем али је то изузетно ријетко. Проблем је што је инкубација од једне до осам недјеља и то представља проблем. Постоји два облика ове болести а овај први напада дисајне путеве, почиње са температуром, кашљем и главобољом", каже Милићевић
"Не постоји лијек који је специфичан за то. Тај вирус напада крвне судове, који су попустљиви и након чега настаје проблем у плућима. Може да нападне и бубреге и ти пацијенти захтијевају терапију на интензивној њези, тако да на броду немају услове за лијечење. Говорили смо и пред Ковид да је Кина далеко и да тај вирус не може да дође до нас, па је дошао. Код тих вируса се никада не зна и ти људи морају бити под контролом. Ти вируси мутирају", истакао је он.
Три особе су преминуле, а један Британац се бори за живот након избијања тешке респираторне болести на крстарењу Атлантиком. Свјетска здравствена организација потврдила је шест сумњивих случајева хантавируса на броду МВ Хондиус, који је путовао из Ушуаје у Аргентини ка Зеленортским Острвима у Африци.
Прва жртва на броду био је мушкарац (70), чије се тијело тренутно налази на острву Света Јелена, британској територији у јужном Атлантику. Његова супруга стара (69) година такође се разбољела и евакуисана је у Јужну Африку, гдје је преминула у болници у Јоханесбургу. Британац истих година такође је пребачен у Јоханесбург, гдје се налази на интензивној њези.
